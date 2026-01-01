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FST SFL-60BPro светодиодная панель
FST SFL-60BPro светодиодная панель
FST SFL-60BPro светодиодная панель

FST SFL-60BPro светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0076

Энергосберегающая сверхъяркая панель FST SFL-60BPro на 600 SMD-светодиодах. Изменения цветовой температуры - от 3200 K до 5600 K, индекс цветопередачи - CRI96+. Тонкая и легкая панель оснащена шторками и дополнительной светорассеивающей панелью. FST SFL-60BPro работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов. Может быть подключена к сети DMX. Крепится на стойке либо держится в руке с помощью рукоятки-держателя.

Описание

Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,2 W со сроком службы 50000 ч и с минимальной теплоотдачей.

Корпус светодиодной панели FST SFL-60BPro выполнен из высококачественного легкого и прочного алюминиевого сплава, отличающегося устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.

В панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому можно использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения. С помощью кабеля, тоже входящего в комплектацию, можно подключить панель к сети DMX.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 600
  • мощность, Вт - 60
  • светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,2 W
  • световой поток, Лм - 6000
  • индекс цветопередачи - CRI96+
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 K
  • диапазон регулировки мощности - 10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15 V, 2,4 A
  • материал - алюминиевый сплав
  • порты подключения DMX
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Ручка-держатель.
  • Шторки.
  • Рассеивающая панель.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель подключения к сети DMX.

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