FST SFL-60BPro светодиодная панель

Описание

Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,2 W со сроком службы 50000 ч и с минимальной теплоотдачей.

Корпус светодиодной панели FST SFL-60BPro выполнен из высококачественного легкого и прочного алюминиевого сплава, отличающегося устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.

В панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому можно использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения. С помощью кабеля, тоже входящего в комплектацию, можно подключить панель к сети DMX.

Характеристики: