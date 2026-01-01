Характеристики:
- цветовая температура, К – 5500
- питание, В – 220
- мощность, Вт – 60
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST EF-60 (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель. Предназначен специально для видео- и фотосъемки. Прибор оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров. Поток света можно регулировать на самом приборе.
Характеристики:
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Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.
Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма. Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.
Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.