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FST EF-60 (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST EF-60 (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST
Артикул: NVF-7724

FST EF-60 (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель. Предназначен специально для видео- и фотосъемки. Прибор оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров. Поток света можно регулировать на самом приборе.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура, К – 5500
  • питание, В – 220
  • мощность, Вт – 60

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