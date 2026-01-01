Технические характеристики:
- цветовая температура, К – 5500
- питание, В – 220
- мощность, Вт – 50
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST EF-50 (LED) Sun Light 5500K – светодиодный осветитель. Предназначен специально для видео- и фотосъемки. Прибор оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров. Поток света можно регулировать на самом приборе.
Технические характеристики:
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