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FST EF-50 (LED) Sun Light 5500K светодиодный осветитель

FST EF-50 (LED) Sun Light 5500K светодиодный осветитель

FST
Артикул: DAN-0184

FST EF-50 (LED) Sun Light 5500K – светодиодный осветитель. Предназначен специально для видео- и фотосъемки. Прибор оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров. Поток света можно регулировать на самом приборе.

Описание

Технические характеристики:

  • цветовая температура, К – 5500
  • питание, В – 220
  • мощность, Вт – 50

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