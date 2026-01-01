Артикул: DAN-0184

FST EF-50 (LED) Sun Light 5500K – светодиодный осветитель. Предназначен специально для видео- и фотосъемки. Прибор оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров. Поток света можно регулировать на самом приборе.