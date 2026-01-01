Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель

Описание

Компактный и яркий светодиодный осветитель с возможностью работы от аккумуляторов NP-F подойдет как для студийной, так и для выездной работы. Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP подойдет для репортажей, фотографий и видеосъемок, свадебных и коммерческих съемок, а также в других ситуациях, где важны мощность и легкость осветителя одновременно.

Прибор выдает мощный световой поток сбалансированного белого света с цветовой температурой 5600±200К. Отлично комбинируется другим профессиональным оборудованием, такими как вспышки и осветители.

В осветителе используется круглая светодиодная COB-матрица диаметром 33 мм. COB-матрица создает равномерный световой поток с высоким уровнем цветопередачи (CRI≥95).

Режим встроенных спецэффектов содержит 6 свето-динамических сценариев с различной скоростью воспроизведения. Режим воспроизведения динамических спецэффектов подойдет для подсветки игрового кино, записи блогов и многого другого.

Панель управления и яркий ЖК-дисплей 25х30 мм находятся на боковой стороне осветителя, позволяют быстро устанавливать и менять параметры осветителя. Параметрами можно также управлять дистанционно на расстоянии до 30 м с помощью пульта ДУ по радиоканалу в диапазоне 2,4G.

Вентилятор не позволяет прибору перегреваться и допускает длительное непрерывное использование, в том числе на съемках с записью звука и на театральных сценических площадках.

Яркости прибора хватает для заполнения достаточно крупных насадок. В комплект входит стандартный рефлектор для формирования яркого направленного светового пучка. Осветитель оборудован стандартным байонетом Bowens, который подходит для устанавки различных светоформирующих насадок софтбоксы, конусы, рефлекторы, шторки.

Осветитель оборудован кронштейном-лирой с бесступенчатой регулировкой угла наклона прибора и возможностью вертикальной и горизонтальной установки. Кронштейн монтируется на осветительную стойку, перекладину или другой держатель со стандартным пальцем 5/8.