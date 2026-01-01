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Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8389

Мощность прибора 80 Вт, цветовая температура 5600±200К, CRI≥95, регулировка яркости 10-100%, 6 встроенных спецэффектов, пульт ДУ, ЖК-дисплей, стандартный рефлектор в комплекте. Питание от сети, возможность питания от аккумуляторов NP-F (в комплект не входят).

Описание

Компактный и яркий светодиодный осветитель с возможностью работы от аккумуляторов NP-F подойдет как для студийной, так и для выездной работы. Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP подойдет для репортажей, фотографий и видеосъемок, свадебных и коммерческих съемок, а также в других ситуациях, где важны мощность и легкость осветителя одновременно.

Прибор выдает мощный световой поток сбалансированного белого света с цветовой температурой 5600±200К. Отлично комбинируется другим профессиональным оборудованием, такими как вспышки и осветители.

В осветителе используется круглая светодиодная COB-матрица диаметром 33 мм. COB-матрица создает равномерный световой поток с высоким уровнем цветопередачи (CRI≥95). 

Режим встроенных спецэффектов содержит 6 свето-динамических сценариев с различной скоростью воспроизведения. Режим воспроизведения динамических спецэффектов подойдет для подсветки игрового кино, записи блогов и многого другого.

Панель управления и яркий ЖК-дисплей 25х30 мм находятся на боковой стороне осветителя, позволяют быстро устанавливать и менять параметры осветителя. Параметрами можно также управлять дистанционно на расстоянии до 30 м с помощью пульта ДУ по радиоканалу в диапазоне 2,4G.

Вентилятор не позволяет прибору перегреваться и допускает длительное непрерывное использование, в том числе на съемках с записью звука и на театральных сценических площадках.

Яркости прибора хватает для заполнения достаточно крупных насадок. В комплект входит стандартный рефлектор для формирования яркого направленного светового пучка. Осветитель оборудован стандартным байонетом Bowens, который подходит для устанавки различных светоформирующих насадок софтбоксы, конусы, рефлекторы, шторки. 

Осветитель оборудован кронштейном-лирой с бесступенчатой регулировкой угла наклона прибора и возможностью вертикальной и горизонтальной установки. Кронштейн монтируется на осветительную стойку, перекладину или другой держатель со стандартным пальцем 5/8. 

Комплектация

  • Светодиодный студийный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB 80 BP с монтажным кронштейном - 1 шт.
  • Стандартный рефлектор BOWENS - 1 шт.
  • Адаптер питания от сети - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Пульт ДУ 2.4G - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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