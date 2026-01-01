Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP яркий и компактный подойдет для студийной и для выездной работы.

Прибор подходит для репортажей, видеосъемок, выдает мощный световой поток сбалансированного белого света с цветовой температурой 5600±200К.

В качестве источника света, в осветителе используется круглая светодиодная COB-матрица диаметром 33 мм.

Режим встроенных спецэффектов содержит 6 свето-динамических сценариев с различной скоростью воспроизведения.

Панель управления и яркий ЖК-дисплей 25х30 мм находятся на боковой стороне осветителя, позволяют быстро устанавливать и менять параметры осветителя – регулировать яркость светового потока и вызывать свето-динамические спецэффекты. Параметрами можно также управлять дистанционно на расстоянии до 30 м с помощью пульта ДУ по радиоканалу в диапазоне 2,4G.

Малошумный вентилятор не позволяет прибору перегреваться и допускает длительное непрерывное использование, в том числе на съемках с записью звука и на театральных сценических площадках.

Осветитель оборудован стандартным байонетом Bowens, который подходит для устанавки различных светоформирующих насадок (софтбоксы, конусы, рефлекторы, шторки). В комплект входит стандартный рефлектор для формирования яркого направленного светового пучка .

Осветитель оборудован кронштейном-лирой с бесступенчатой регулировкой угла наклона прибора и возможностью вертикальной и горизонтальной установки. Кронштейн монтируется на осветительную стойку, перекладину или другой держатель со стандартным пальцем 5/8.

Максимальная мощность - 120 Вт

Цветовая температура - 5600±200К

Регулировка мощности светового потока - 10%...100% (шаг 1%)

Освещенность, 1 м (без рефлектора/с рефлектором) - 3700/10300 лк

Индекс цветопередачи CRI - ≥95

Управление параметрами - встроенная панель, пульт ДУ 2,4ГГц

Питание от сети - 100…240В 50Гц (адаптер =19В 6,3А)

Питание от аккумуляторов, тип - V-mount (не входят в комплект)

Система охлаждения - активная вентиляторная с низким уровнем шума

Дальность управления пультом ДУ 2.4ГГц - не менее 30 м

Количество каналов ДУ 2.4ГГц - 99

Частота передатчика пульта (диапазон) - 2,4ГГц

Мощность передатчика пульта - не более 100мВт

Питание пульта - батареи типа ААА*2

Материал корпуса - Алюминий

Байонет - Bowens

Размеры (без кронштейна) - 158х122х122 мм

Вес (без кронштейна) - 860 г

Размеры упаковки - 255х240х195 мм

Вес с упаковкой - 2.4 кг