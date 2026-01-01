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Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8388

Мощность до 120 Вт, цветовая температура 5600 - 200К, CRI 95, регулировка яркости 10-100%, 6 встроенных спецэффектов, пульт ДУ, ЖК-дисплей, рефлектор с байонетом Bowens в комплекте. Питание от сети. Возможно питание от аккумуляторов (в комплект не входят).

Описание

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP яркий и компактный подойдет для студийной и для выездной работы.

Прибор подходит для репортажей, видеосъемок, выдает мощный световой поток сбалансированного белого света с цветовой температурой 5600±200К. 

В качестве источника света, в осветителе используется круглая светодиодная COB-матрица диаметром 33 мм. 

Режим встроенных спецэффектов содержит 6 свето-динамических сценариев с различной скоростью воспроизведения.

Панель управления и яркий ЖК-дисплей 25х30 мм находятся на боковой стороне осветителя, позволяют быстро устанавливать и менять параметры осветителя – регулировать яркость светового потока и вызывать свето-динамические спецэффекты. Параметрами можно также управлять дистанционно на расстоянии до 30 м с помощью пульта ДУ по радиоканалу в диапазоне 2,4G.

Малошумный вентилятор не позволяет прибору перегреваться и  допускает длительное непрерывное использование, в том числе на съемках с записью звука и на театральных сценических площадках.

Осветитель оборудован стандартным байонетом Bowens, который подходит для устанавки различных светоформирующих насадок (софтбоксы, конусы, рефлекторы, шторки). В комплект входит стандартный рефлектор для формирования яркого направленного светового пучка .

Осветитель оборудован кронштейном-лирой с бесступенчатой регулировкой угла наклона прибора и возможностью вертикальной и горизонтальной установки. Кронштейн монтируется на осветительную стойку, перекладину или другой держатель со стандартным пальцем 5/8. 

Максимальная мощность - 120 Вт

Цветовая температура - 5600±200К

Регулировка мощности светового потока - 10%...100% (шаг 1%)

Освещенность, 1 м (без рефлектора/с рефлектором) - 3700/10300 лк

Индекс цветопередачи CRI - ≥95

Управление параметрами - встроенная панель, пульт ДУ 2,4ГГц

Питание от сети - 100…240В 50Гц (адаптер =19В 6,3А)

Питание от аккумуляторов, тип - V-mount (не входят в комплект)

Система охлаждения - активная вентиляторная с низким уровнем шума

Дальность управления пультом ДУ 2.4ГГц - не менее 30 м

Количество каналов ДУ 2.4ГГц - 99

Частота передатчика пульта (диапазон) - 2,4ГГц

Мощность передатчика пульта - не более 100мВт

Питание пульта - батареи типа ААА*2

Материал корпуса - Алюминий

Байонет - Bowens

Размеры (без кронштейна) - 158х122х122 мм

Вес (без кронштейна) - 860 г

Размеры упаковки - 255х240х195 мм

Вес с упаковкой - 2.4 кг

Комплектация

  • Светодиодный студийный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP с монтажным кронштейном - 1 шт.
  • Стандартный рефлектор BOWENS - 1 шт.
  • Адаптер питания от сети - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Пульт ДУ 2.4G - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1шт.

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