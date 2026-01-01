Falcon Eyes StripLight 80 LED осветитель ручной

Описание

Легкий компактный светодиодный осветитель поможет создать необходимое освещение в условиях фото и видеостудии и в узком замкнутом пространстве (например, в автомобиле), для подсветки отдельных участков сцены, динамичных съемок и т.д. Он также практичен для использования на выездной съемке, где использование полноценного источника постоянного света обычно затруднено. Осветитель легко удерживается рукой или устанавливается на штатив или стойку со стандартной резьбой 1/4".

Световые панели расположенные на противоположных сторонах осветителя поочередно выдают световой поток холодного белого (цветовая температура 5600±200 K) или теплого белого (цветовая температура 3200±200 K) света с максимальной освещенностью 1000 люкс на расстоянии 1 м. Изменяя цветовую температуру, возможно подобрать свет, необходимый для съемки - соответствующий другим источникам освещения или контрастирующий для создания художественного эффекта.

Индекс цветопередачи остается высоким во всем диапазоне регулирования CRI/TLCI ≥97. Управление светом осуществляется при помощи 5 клавиш, расположенных на рукоятке осветителя. Установленные параметры отображаются на ЖК-экране, который находится над клавишами.

В комплект с осветителем входит пульт дистанционного управления. С помощью пульта можно включать и выключать осветитель, настраивать его яркость и выбирать режим цветовой температуры (холодный или теплый свет).



Задавая значения ID канала и группы для дистанционного управления, можно управлять одиночными осветителями или светом в группе на расстоянии до 50 метров.

Установленные параметры отображаются на собственном ЖК-дисплее пульта ДУ и дублируются на дисплее осветителя.

Питание осуществляется от сети 220 В или встроенного литиевого аккумулятора, время непрерывной работы составит до 2 часов после полной зарядки (при комнатной температуре). Время зарядки аккумулятора 2,5 часов, во время зарядки индикатор на блоке питания горит красным, по завершению индикатор изменит цвет на зеленый.

Комплектные шторки формируют направленный световой поток, ограничивают излишнюю засветку и помогают подсвечивать только необходимые детали. Шторки устанавливаются на обе стороны осветителя, управляя теплым или холодным светом. Съемные шторки в сложенном состоянии шторки не займут много места.

Для хранения и транспортировки предусмотрена мягкая сумка-чехол на молнии со вставками из вспененного материала.

Характеристики осветителя:

литиевая батарея - 14,4 В, 2600 мА

каналы - 20

группы - 6 (A, B, C, D, E, F)

мощность - 18 Вт

цветовая температура - 3200-5600 К

освещенность (1м) - 1000 люкс

показатель CRI/TLCI ≥97



регулировка мощности - 10-100%



размер осветителя (без шторок) - 590х57х57 мм

вес осветителя - 0,78 кг

Пульт дистанционного управления: