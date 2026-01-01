Falcon Eyes LG 900/LED панель

Описание

Шторки-отражатели, которые входят в комплект помогут управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется ручкой на задней панели осветителя или пультом. С помощью крепления кронштейна есть возможность устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами по бокам осветителя. Кнопка-фиксатор, находящаяся в месте крепления на стойку, предохраняет осветитель от падения.

Характеристики: