Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель

Описание

Легкий, безрамочный светодиодный осветитель который можно использовать в студии и в работе на выезде.

Матовая панель, закрывающая излучающую поверхность, создает равномерный световой поток и однородное освещение без дополнительного рассеивающего фильтра. При этом мощности прибора достаточно, чтобы дополнить и, главное, скорректировать естественный свет или убрать с лиц ненужные тени, например при съемке на улице.

Потребление энергии биколорнрго прибора всегда меньше, чем у аналогичного моноколорного, это помогает сберечь заряд аккумуляторов и продлить время автономной работы. Например, от 2 батарей типа NP-F емкостью по 6700 мАч прибор сможет непрерывно работать около 4 часов.

Цифровой дисплей с подсветкой отображает текущие значения яркости и цветовой температуры, которые плавно регулируются валкодером.

Кронштейн позволяет установить осветитель на любые стойки, штанги и другие опорные системы с посадочным местом 5/8", отрегулировать его наклон в пределах 180 градусов и осветить объект под нужным углом.

Пассивная система охлаждения позволяет использовать при съемке запись звука.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель комплектуется сумкой.

Характеристики: