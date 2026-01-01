Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель

Легкий, безрамочный светодиодный осветитель который можно использовать в студии и в работе на выезде.
Матовая панель, закрывающая излучающую поверхность, создает равномерный световой поток и однородное освещение без дополнительного рассеивающего фильтра. При этом мощности прибора достаточно, чтобы дополнить и, главное, скорректировать естественный свет или убрать с лиц ненужные тени, например при съемке на улице.
Потребление энергии биколорнрго прибора всегда меньше, чем у аналогичного моноколорного, это помогает сберечь заряд аккумуляторов и продлить время автономной работы. Например, от 2 батарей типа NP-F емкостью по 6700 мАч прибор сможет непрерывно работать около 4 часов.
Цифровой дисплей с подсветкой отображает текущие значения яркости и цветовой температуры, которые плавно регулируются валкодером.
Кронштейн позволяет установить осветитель на любые стойки, штанги и другие опорные системы с посадочным местом 5/8", отрегулировать его наклон в пределах 180 градусов и осветить объект под нужным углом.
Пассивная система охлаждения позволяет использовать при съемке запись звука.
Для удобства хранения и транспортировки осветитель комплектуется сумкой.
Характеристики:
- мощность - 48 Вт
- кол-во светодиодов - 384
- размер излучающей поверхности - 350 x 250 мм
- освещенность - 1030 лк
- цветовая температура - 3200-5500 (± 100) K
- индекс CRI - > 95
- регулировка яркости - от 0 до 100%
- дисплей - 30 х 15 мм с подсветкой
- питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора типа NP-F (аккумулятор приобретается отдельно)
- система охлаждения - пассивная
- тип крепления - 5/8"
- вес - 0,8 кг