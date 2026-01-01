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Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3676

Светодиодный осветитель Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color.

Студийная осветительная панель bi-color мощностью 48 Вт. Имеет 384 светодиода, регулируемую цветовую температуру 3200-5600 К (±100 К), CRI > 95, освещенность 1030 Лк, плавное регулирование мощности 10-100%, цифровой дисплей и две площадки для аккумуляторов NP-F.

Описание

Легкий, безрамочный светодиодный осветитель который можно использовать в студии и в работе на выезде.

Матовая панель, закрывающая излучающую поверхность, создает равномерный световой поток и однородное освещение без дополнительного рассеивающего фильтра. При этом мощности прибора достаточно, чтобы дополнить и, главное, скорректировать естественный свет или убрать с лиц ненужные тени, например при съемке на улице.

Потребление энергии биколорнрго прибора всегда меньше, чем у аналогичного моноколорного, это помогает сберечь заряд аккумуляторов и продлить время автономной работы. Например, от 2 батарей типа NP-F емкостью по 6700 мАч прибор сможет непрерывно работать около 4 часов.

Цифровой дисплей с подсветкой отображает текущие значения яркости и цветовой температуры, которые плавно регулируются валкодером.

Кронштейн позволяет установить осветитель на любые стойки, штанги и другие опорные системы с посадочным местом 5/8", отрегулировать его наклон в пределах 180 градусов и осветить объект под нужным углом.

Пассивная система охлаждения позволяет использовать при съемке запись звука.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель комплектуется сумкой.

Характеристики:

  • мощность - 48 Вт
  • кол-во светодиодов - 384
  • размер излучающей поверхности - 350 x 250 мм
  • освещенность - 1030 лк
  • цветовая температура - 3200-5500 (± 100) K
  • индекс CRI - > 95
  • регулировка яркости - от 0 до 100%
  • дисплей - 30 х 15 мм с подсветкой
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора типа NP-F (аккумулятор приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • вес - 0,8 кг

Комплектация

  • Осветитель LP-384 LED Bi-color с кронштейном.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

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