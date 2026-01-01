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Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4374

Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color.

Компактный и легкий светодиодный осветитель bi-color, совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Цветовая температура 3200-5600 К. Выходная мощность - 25 Вт, CRI >95, плавное регулирование яркости, индикатор уровня заряда. В комплекте съемный рассеивающий фильтр, складывающиеся шторки, наклонный адаптер на горячий башмак. Прибор питается от аккумулятора типа NP-F или сетевого адаптера (в комплект не входят).

Описание

Осветитель имеет 348 светодиодов (174 белых + 174 желтых), яркость свечения желтых и белых светодиодов регулируется раздельно. Плавно изменяя валкодерами мощность двух групп светодиодов можно выбрать сочетание с необходимой цветовой температурой.

Съемный полупрозрачный фильтр, закрывающий излучающую поверхность, рассеивает и выравнивает световой поток.

Металлические шторки с серебристой фактурной поверхностью служат для контроля направления светового потока.

Осветитель может работать от аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера (разъем 5,5х2,5 мм) с выходным напряжением 7,2–8,4 В. Аккумулятор и адаптер приобретаются отдельно. Уровень заряда батареи можно контролировать с помощью индикатора и кнопки Test на задней панели прибора. Время работы от аккумулятора NP-F970 - около 1,5 часов.

Осветитель устанавливается в горячий башмак камеры с помощью адаптера с винтом 1/4". Конструкция позволяет отрегулировать угол наклона осветителя и зафиксировать его винтовым зажимом.

Гнездо с металлической втулкой на винт 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его не только на фотокамеры, но и на любые стойки, штанги, держатели и использовать как дополнительный источник света, когда невозможно разместить осветитель обычных габаритов.

Характеристики:

  • мощность - 25 Вт
  • количество светодиодов - 348 (174 белых + 174 желтых)
  • цветовая температура (плавное регулирование) - 3200-5600 К
  • регулирование яркости - 10-100 проц.
  • питание - от аккумулятора NP-F (в комплект не входит)
  • питание - от сети 7,2-8,4 В (сетевой адаптер в комплект не входит)

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LedPRO 348BD Bi-color накамерный.
  • Наклонный адаптер на горячий башмак.
  • Руководство пользователя.

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