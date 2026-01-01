Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель

Комплект представляет собой готовое решение, подходящее для съемки в различных жанрах - от съемок на документы до съемки рекламных каталогов. Пять светодиодных ламп создают мощный световой поток с цветовой температурой 5400 К.
На задней панели осветителя расположены два переключателя, каждый из которых управляет функцией включения/выключения для двух ламп расположенных по периметру, а центральная лампа включается общим переключателем, который находится на кабеле питания. Осветитель питается от сети 220 В и имеет стандартный разъем для установки на стойки с креплением 5/8".
Так же в комплект входит прямоугольный софтбокс размером 50х70 см, поддерживаемый 4-мя стальными спицами, которые устанавливаются в осветитель KeyLight 518 и формируют монолитную конструкцию. Внутри софтбокса находится фактурная серебристая ткань, спереди на липучки крепится рассеиватель. Софтбокс создает мягкое рассеянное освещение без резких теней.
Входящий в комплект софтбокс предназначен для использования только с осветителем KeyLight 518 и светодиодными лампами.
Осветитель и софтбокс устанавливаются на входящую в комплект трехсекционную алюминиевую стойку с пружинным амортизатором.
Максимальная высота до 190 см, а в солженном состоянии длинна стойки составляет всего 69 см.
Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при случайном ослаблении зажимов. На ножки стойки можно установить ролики (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- мощность ламп, Вт - 5х18
- высота стойки, см - 190
- размер софтбокса, см - 50х70
- вес осветителя с лампами и софтбоксом, кг - 1,5
- вес стойки, кг - 0,85
- размер упаковки, см - 70х25х14
- вес с упаковкой, кг - 3