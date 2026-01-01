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Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9024

Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED - светодиодный осветитель со складным рефлектором 50х70 см и рассеивателем.

Осветитель снабжен пятью патронами под цоколь Е27 для светодиодных ламп. В комплекте 5 ламп мощностью 18 Вт (общая мощность 90 Вт, эквивалентно мощности 750 Вт галогенных ламп).

Описание

Комплект представляет собой готовое решение, подходящее для съемки в различных жанрах - от съемок на документы до съемки рекламных каталогов. Пять светодиодных ламп создают мощный световой поток с цветовой температурой 5400 К.

На задней панели осветителя расположены два переключателя, каждый из которых управляет функцией включения/выключения для двух ламп расположенных по периметру, а центральная лампа включается общим переключателем, который находится на кабеле питания. Осветитель питается от сети 220 В и имеет стандартный разъем для установки на стойки с креплением  5/8".

Так же в комплект входит прямоугольный софтбокс размером 50х70 см, поддерживаемый 4-мя стальными спицами, которые устанавливаются в осветитель KeyLight 518 и формируют монолитную конструкцию. Внутри софтбокса находится фактурная серебристая ткань, спереди на липучки крепится рассеиватель. Софтбокс создает мягкое рассеянное освещение без резких теней.

Входящий в комплект софтбокс предназначен для использования только с осветителем KeyLight 518 и светодиодными лампами.

Осветитель и софтбокс устанавливаются на входящую в комплект трехсекционную алюминиевую стойку с пружинным амортизатором. 

Максимальная высота до 190 см, а в солженном состоянии длинна стойки составляет всего 69 см.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при случайном ослаблении зажимов. На ножки стойки можно установить ролики (приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • мощность ламп, Вт - 5х18
  • высота стойки, см - 190
  • размер софтбокса, см - 50х70
  • вес осветителя с лампами и софтбоксом, кг - 1,5
  • вес стойки, кг - 0,85
  • размер упаковки, см - 70х25х14
  • вес с упаковкой, кг - 3

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes KeyLight 518 LED.
  • Софтбокс 50х70.
  • Стойка L-1900.
  • Светодиодная лампа 18 Вт 5400К Е27 - 5 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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