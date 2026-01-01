Falcon Eyes KeyLight 518 SB5070 LED светодиодный осветитель

Описание

Комплект представляет собой готовое решение, подходящее для съемки в различных жанрах - от съемок на документы до съемки рекламных каталогов. Пять светодиодных ламп создают мощный световой поток с цветовой температурой 5400 К.

На задней панели осветителя расположены два переключателя, каждый из которых управляет функцией включения/выключения для двух ламп расположенных по периметру, а центральная лампа включается общим переключателем, который находится на кабеле питания. Осветитель питается от сети 220 В и имеет стандартный разъем для установки на стойки с креплением 5/8".

Так же в комплект входит прямоугольный софтбокс размером 50х70 см, поддерживаемый 4-мя стальными спицами, которые устанавливаются в осветитель KeyLight 518 и формируют монолитную конструкцию. Внутри софтбокса находится фактурная серебристая ткань, спереди на липучки крепится рассеиватель. Софтбокс создает мягкое рассеянное освещение без резких теней.

Входящий в комплект софтбокс предназначен для использования только с осветителем KeyLight 518 и светодиодными лампами.

Осветитель и софтбокс устанавливаются на входящую в комплект трехсекционную алюминиевую стойку с пружинным амортизатором.

Максимальная высота до 190 см, а в солженном состоянии длинна стойки составляет всего 69 см.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при случайном ослаблении зажимов. На ножки стойки можно установить ролики (приобретаются отдельно).

Характеристики: