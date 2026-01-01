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Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX
Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX

Falcon Eyes FlatLight 900 LED осветитель светодиодный DMX

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1266

Falcon Eyes FlatLight 900 LED - светодиодный осветитель с ЖК-экраном, пультом дистанционного управления и DMX.

Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 900 светодиодов размером 26x17 см с цветовой температурой 5600К. Имеет плавную регулировку яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, вход и выход DMX (RJ-45).

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.

Описание

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 54 Вт.

Цветовая температура 5600K. Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD-экране, индикация 10–100 с шагом 1. В комплекте конверсионный фильтр 3200К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются в направляющие осветителя.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.

На задней панели прибора находится большой ЖК-экран с четырехразрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль (приобретается отдельно).

Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии NP-F.

В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • мощность светодиодов, Вт - 54
  • цветовая температура, К - 5600 (3200К фильтр)
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • угол раскрытия светового потока, град. - 45
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления, ГГц - 2,4
  • дистанция радиоуправления, м - 50
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
  • диммер DMX512 - есть (RJ45 интерфейс)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя без кронштейна, мм - 312х190х42
  • вес осветителя с кронштейном, без шторок и фильтра, кг - 1,55

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 900 LED.
  • Шторки.
  • Конверсионный фильтр 3200К.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Кабель DMX512-RJ45.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для хранения.
  • Руководство по эксплуатации.

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