Amaran P60X осветитель.

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.
Характеристики:
- Вид осветителя : LED панель
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 60 Вт
- Цветовая температура : 3200 — 6500
- RGB режим : Нет
- TLCI : 97
- CRI : 96
- CQS : 95
- SSI : 72
- SSI (Tungsten) : 84
- Угол светового потока : 45 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Pulsing, Strobe
- Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
- Вход : 15В, 4.5А
- Дополнительные функции : подзарядка аккумуляторов
- Имеет крепление : 1/4"
- Габариты : 272 × 213 × 43 мм
- Вес без упаковки : 1880 г
- Длина кабеля : 1.5 м