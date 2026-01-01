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Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель
Amaran P60X осветитель

Amaran P60X осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0475

Amaran P60X осветитель.

P60X - светодиодная панель с регулируемой цветовой температурой от 3200K до 6500K и мощностью 60 Вт. Модель может питаться как от сетевого адаптера, так и от двух батарей стандарта NP-F. Активное охлаждение позволяет работать продолжительное время без отдыха. Для контроля параметров и состояния питания предусмотрен OLED дисплей на задней панели.

Описание

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Характеристики:

  • Вид осветителя : LED панель
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 60 Вт
  • Цветовая температура : 3200 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 97
  • CRI : 96
  • CQS : 95
  • SSI : 72
  • SSI (Tungsten) : 84
  • Угол светового потока : 45 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Pulsing, Strobe
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
  • Вход : 15В, 4.5А
  • Дополнительные функции : подзарядка аккумуляторов
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 272 × 213 × 43 мм
  • Вес без упаковки : 1880 г
  • Длина кабеля : 1.5 м

Комплектация

  • осветитель
  • софтбокс
  • соты
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • крепление
  • чехол

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