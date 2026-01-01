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Amaran 300c осветитель белый
Amaran 300c осветитель белый
Amaran 300c осветитель белый
Amaran 300c осветитель белый
Amaran 300c осветитель белый

Amaran 300c осветитель белый

Amaran
Артикул: OLE-2749

Светодиодный полноцветный осветитель мощностью 300 Вт с выносным блоком питания. Цветовая температура 2500 – 7500 K, CRI/TLCI 95+. Полноцветная настройка RGBWW. Беспроводная технология управления Sidus Mesh. Байонет Bowens.  Возможна работы от аккумуляторов ( два аккумулятора Gold или V-Mount, а также станция питания с 2 отсеками на 48V приобретаются отдельно). Цвет корпуса - белый.

Описание

Характеристики:

  • Температура света: 2500 – 7500 K
  • Индекс цветопередачи: CRI/TLCI 95+
  • Максимальная выходная мощность: 300 Вт
  • Яркость: 26580 люкс на 1 м при 5600 К
  • Крепление 5/8"
  • Угол луча без отражателя: 89,6°
  • Питание: 48V постоянного тока 7,5 А
  • Способы управления: на корпусе, приложение Sidus Link
  • Обновление прошивки: Sidus Link
  • Рабочий диапазон беспроводной связи Bluetooth: 100 м
  • Тип экрана: ЖК
  • Метод охлаждения: активное охлаждение
  • Размеры: головка лампы без монтажного кронштейна – 25 x 15,5 x 14,2 см, с монтажным кронштейном – 25 x 19,4 x 25,1 см
  • Длина кабеля питания: 3 м
  • Вес 2,63 кг

Комплектация

  • осветитель
  • защитная крышка
  • отражатель
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • кейс

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