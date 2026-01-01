Amaran 300c осветитель белый

Характеристики:
- Температура света: 2500 – 7500 K
- Индекс цветопередачи: CRI/TLCI 95+
- Максимальная выходная мощность: 300 Вт
- Яркость: 26580 люкс на 1 м при 5600 К
- Крепление 5/8"
- Угол луча без отражателя: 89,6°
- Питание: 48V постоянного тока 7,5 А
- Способы управления: на корпусе, приложение Sidus Link
- Обновление прошивки: Sidus Link
- Рабочий диапазон беспроводной связи Bluetooth: 100 м
- Тип экрана: ЖК
- Метод охлаждения: активное охлаждение
- Размеры: головка лампы без монтажного кронштейна – 25 x 15,5 x 14,2 см, с монтажным кронштейном – 25 x 19,4 x 25,1 см
- Длина кабеля питания: 3 м
- Вес 2,63 кг