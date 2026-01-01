Fotokvant RLH-2-18 KIT два рефлектора 18 см с патроном в комплекте с лампами и двумя стойками

Описание

Внутренняя поверхность рефлектора матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Диаметр - 18 см.

Лампа с цоколем Е27 предназначена для различных источников постоянного света. В ней установлены высокотехнологичные мощные светодиоды с максимальной степенью светоотдачи и низким уровнем расхода энергии. Она снабжена металлическим радиатором для эффективного охлаждения.

Технические характеристики лампы:

напряжение питания - 220 В

мощность лампы - 50 Вт

цветовая температура - 5400 К

Стойка легкая, трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный.

Характеристики стойки: