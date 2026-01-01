Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
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Малая Семеновская 3с6
Лампа Philips ESS LEDbulb 9-80W E27 4000K.
Светодиодная лампа Philips со стандартным цоколем Е27 мощностью 9 Вт, что соответствует 80 Вт лампы накаливания. Излучает свет цветовая температура которого составляет 4000 К. Световой поток 900 лм. Тип рассеивателя матовый. Позволяет экономить до 80 % электроэнергии, что делает ее идеальной для замены устаревших ламп накаливания.
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Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
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