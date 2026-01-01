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Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K
Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K
Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K
Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K

Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K

Philips
Артикул: DAN-5012

Лампа Philips ESS LEDbulb 9-80W E27 4000K.

Светодиодная лампа Philips со стандартным цоколем Е27 мощностью 9 Вт, что соответствует 80 Вт лампы накаливания. Излучает свет  цветовая температура которого составляет 4000 К. Световой поток 900 лм. Тип рассеивателя матовый. Позволяет экономить до 80 % электроэнергии, что делает ее идеальной для замены устаревших ламп накаливания.

Описание

Philips ESS LEDbulb лампа 9-80W E27 4000K

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