GreenBean лампа галогенная FHL-650 для осветителя Fresnel 650

Арт. DAN-1475

DGTape MATT Gaffa Tape Silver - тейп матовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, матовый.