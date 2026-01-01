GreenBean лампа галогенная FHL-650 для осветителя Fresnel 650

Характеристики:
- мощность, Вт – 650
- цоколь – GY 9,5
- питание – 220В, 50Гц
- цветовая температура, К – 3200
- ресурс лампы, ч – 200
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean FHL-650 – лампа галогенная для осветителя Fresnel 650.
Характеристики:
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