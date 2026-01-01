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GreenBean лампа галогенная FHL-650 для осветителя Fresnel 650

GreenBean лампа галогенная FHL-650 для осветителя Fresnel 650

GreenBean
Артикул: NVF-8919

GreenBean FHL-650 – лампа галогенная для осветителя Fresnel 650.

Описание

Характеристики:

  • мощность, Вт – 650
  • цоколь – GY 9,5
  • питание – 220В, 50Гц
  • цветовая температура, К – 3200
  • ресурс лампы, ч – 200

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