Godox FT-GS300II лампа импульсная для GS300II

Арт. DAN-5183

Импульсный моноблок Grifon GS-400 II.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1). Байонет Bowens.