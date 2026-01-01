Godox FT-GS300II лампа импульсная для GS300II

Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Может быть использована для намотки студийных фонов
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Godox FT-GS300II для вспышки GS300II.
Импульсная лампа мощностью 300 Вт для вспышки GS300II.
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Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Может быть использована для намотки студийных фонов
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм.
Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2,6 м. Максимальная нагрузка 5 кг.
FST PRO-500 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-500 мощностью 500 Дж.
Импульсный моноблок Grifon GS-400 II.
Студийный моноблок мощностью 400 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1). Байонет Bowens.