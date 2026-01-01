Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens

Huanuo HN-6 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для APS-C. Набор состоит из 4-х сухих и 4-х влажных швабр доя чистки матрицы размером APS-C (16 мм).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек нужен для защиты лампы во время хранения и транспортировки. Размеры колпака Ø10х12.2 см. Подходит для различных вспышек с байонетом Bowens.
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Huanuo HN-6 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для APS-C. Набор состоит из 4-х сухих и 4-х влажных швабр доя чистки матрицы размером APS-C (16 мм).
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