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Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens
Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens

Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens

Godox
Артикул: DAN-8632

Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек нужен для защиты лампы во время хранения и транспортировки. Размеры колпака Ø10х12.2 см. Подходит для различных вспышек с байонетом Bowens.

Описание

Godox 28523 пластиковый защитный колпак для байонета Bowens

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