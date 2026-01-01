Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BFL-45 - люминесцентная лампа мощностью 45 Вт, под патрон E27.
Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 170х50 мм.
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