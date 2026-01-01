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Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27
Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27
Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27
Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27

Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27

Fotokvant
Артикул: NVF-9341

Fotokvant BFL-45 - люминесцентная лампа мощностью 45 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 170х50 мм.

Описание

Fotokvant BFL-45 люминесцентная лампа 45Вт E27

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