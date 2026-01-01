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Falcon Eyes RTS-10-4550 импульсная лампа для Sprinter 200/300

Falcon Eyes RTS-10-4550 импульсная лампа для Sprinter 200/300

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8933

Falcon Eyes RTS-10-4550 – импульсная лампа для вспышки студийной Falcon Eyes Sprinter 200 BW/300 BW.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. 

Описание

Falcon Eyes RTS-10-4550 импульсная лампа для Sprinter 200/300

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