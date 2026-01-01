Falcon Eyes RTS-10-4550 импульсная лампа для Sprinter 200/300

Арт. NVF-7312

Fotokvant R2-80SW – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.

