Falcon Eyes RTS-10-4550 импульсная лампа для Sprinter 200/300

Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RTS-10-4550 – импульсная лампа для вспышки студийной Falcon Eyes Sprinter 200 BW/300 BW.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни.
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Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
Fotokvant SB-6090BW – быстрораскладной софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) специальной конструкции, позволяющей собрать и разобрать его одним движением. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Fotokvant R2-80SW – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-серебро.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.