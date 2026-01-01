images
Falcon Eyes ML-250/E27 галогенная пилотная лампа

Falcon Eyes ML-250/E27 галогенная пилотная лампа

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1388

Галогенная пилотная лампа Falcon Eyes ML-250/E27.

Галогенная лампа пилотного света для осветителей с патроном Е27 серии (DE/TE/600/900/1200). Мощность - 250 Вт. 


Описание

Falcon Eyes ML-250/E27 галогенная пилотная лампа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Osram 64514 120V 300W GX6.35 пилотная лампа для Profoto D1
Арт. NVF-2476
Osram 64514 120V 300W GX6.35 пилотная лампа для Profoto D1
Наличие
более 10 шт

Osram 64514 120V 300W GX6.35 – капсульная галогенная лампа теплого белого свечения в одноцокольном исполнении. Может использоваться с моноблоками Profoto D1. Цветовая температура 3200К.

1 770 ₽
В корзину
FST ML-250W лампа пилотная
Арт. MTG-0188
FST ML-250W лампа пилотная
Наличие
в наличии 4-10 шт

Пилотная лампа средней мощности FST ML-250W подойдёт для использования в импульсных вспышках, не оснащенных системами активного охлаждения.

Мощность лампы (250 Вт) соответствует условиям для портретной и предметной съёмки. Цоколь Е27, цветовая температура 3200 К.

930 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Арт. VBR-506
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.

Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.

-10 %2 810 ₽
2 520 ₽
В корзину
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Арт. DAN-7709
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. 

3 720 ₽
В корзину
Savage (66-1253) Pure White фон бумажный 1,35x11 м чисто белый
Savage (66-1253) Pure White фон бумажный 1,35x11 м чисто белый
Savage (66-1253) Pure White фон бумажный 1,35x11 м чисто белый
Арт. DAN-7958
Savage (66-1253) Pure White фон бумажный 1,35x11 м чисто белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (66-1253) Pure White чисто белый, размер - 1,35x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м. Плотность фона – 160 г/м2.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.