Falcon Eyes ML-250/E27 галогенная пилотная лампа

Osram 64514 120V 300W GX6.35 – капсульная галогенная лампа теплого белого свечения в одноцокольном исполнении. Может использоваться с моноблоками Profoto D1. Цветовая температура 3200К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Галогенная пилотная лампа Falcon Eyes ML-250/E27.
Галогенная лампа пилотного света для осветителей с патроном Е27 серии (DE/TE/600/900/1200). Мощность - 250 Вт.
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Osram 64514 120V 300W GX6.35 – капсульная галогенная лампа теплого белого свечения в одноцокольном исполнении. Может использоваться с моноблоками Profoto D1. Цветовая температура 3200К.
Пилотная лампа средней мощности FST ML-250W подойдёт для использования в импульсных вспышках, не оснащенных системами активного охлаждения.
Мощность лампы (250 Вт) соответствует условиям для портретной и предметной съёмки. Цоколь Е27, цветовая температура 3200 К.
Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.
Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.
Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Фон бумажный Savage (66-1253) Pure White чисто белый, размер - 1,35x11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м. Плотность фона – 160 г/м2.