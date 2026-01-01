Profoto D1 Studio Kit 500/500 Air w/o Air Remote (901056) комплект света без синхронизатора

Комплект предназначен для профессиональной съемки, когда требуются прочные, надежные, быстрые и стабильные студийные вспышки, пригодные для работы в фотосессиях с высокими требованиями к качеству света.
Мощность импульса точно и четко изменяется главным управляющим регулятором в пределах семи ступеней экспозиции с шагом в 1/10 ступени и контролируется на центральном дисплее. В качестве пилотного света – 300-ватная галогенная лампа. Для пилотов предусмотрены три режима эксплуатации: выключен, включен пропорционально импульсу, включен на максимум.
Рабочая часть прибора заканчивается прочным защитным стеклом, оберегающим импульсную и пилотную лампы. Но это стекло имеет и самостоятельную функцию, являясь фактически встроенным рефлектором, обеспечивающим равномерное рассеивание света на угол в 80 градусов.
С моноблоками D1 можно без ограничения использовать всю линейку светоформирующих насадок Profoto, от софтбоксов, рефлекторов и конусов до сложных оптических насадок. Уникальность же заключается в том, что, перемещая насадку вдоль корпуса прибора, можно изменять угол рассеивания света, фокусировать его и эффективно управлять зуммированием светового потока.
Характеристики:
- импульсная лампа – profoto flashtube d1
- пилотная лампа – 300w, 120 v G 6,35
- цветовая температура, К – 5600
- регулировка мощности – 1/1-1/64
- время перезарядки, с – 0,2-0,65
- длительность импульса t 0.5 с – 1/1400-1/3700
- мощность, Дж – 500
- режим моделирующего света – on, off, prop, free
- система охлаждения – встроенный вентилятор ,
- тип предохранителя – 10a при 100-120v 6a, при 200-240v