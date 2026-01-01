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Lumifor AMATO 200 ADVANCE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Lumifor AMATO 200 ADVANCE KIT комплект импульсных осветителей 3х200 Дж

Lumifor
Артикул: OLE-1205

Lumifor AMATO 200 ADVANCE KIT – комплект на основе трех импульсных осветителей суммарной мощностью 600 Дж. В него входят три стойки с воздушными амортизаторами, два жаропрочных софтбокса и зонт. Комплект подойдет для портретной и предметной съемки, поможет реализовать практически любые творческие замыслы. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке на колесиках. Вес комплекта – 22 кг.

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-200 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 200 Дж, цоколь Е14, и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-200:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,5
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 2,1

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-200 – 3 шт.
  • Стандартный рефлектор 18см LFB7-3 – 3 шт.
  • Сетевой кабель, 220В – 3 шт.
  • Синхро-кабель 3,5мм – 3 шт.
  • Софтбокс 60х60см LS-6060 UL – 2 шт.
  • Зонт на просвет 91см LUSL-91 UL – 1 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2650-29AC – 2 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2300-25AC – 1 шт.
  • Сумка на колесиках LBK-15 – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

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