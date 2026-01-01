Grifon One iS-45 комплект импульсного света

Импульсная патронная вспышка S45T – универсальная модель, отлично подходит для предметной съемки и выполнения ряда других задач в студийных условиях. Для подключения данной вспышки достаточно стандартного патрона типа E27.
Характеристики вспышки:
- мощность вспышки, Дж – 45
- время перезарядки, с – 10
- цветовая температура, К – 5600
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг
Зонт на просвет белого цвета. Диаметр купола – 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки.
Патрон-крепление для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.