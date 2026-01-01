Grifon One iS-45 комплект импульсного света

Описание

Импульсная патронная вспышка S45T – универсальная модель, отлично подходит для предметной съемки и выполнения ряда других задач в студийных условиях. Для подключения данной вспышки достаточно стандартного патрона типа E27.

Характеристики вспышки:

мощность вспышки, Дж – 45

время перезарядки, с – 10

цветовая температура, К – 5600

Технические характеристики стойки:

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес, кг – 1,2

максимальная нагрузка – 5 кг

Зонт на просвет белого цвета. Диаметр купола – 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки.

Патрон-крепление для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.