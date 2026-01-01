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Grifon One iS-45 комплект импульсного света

Grifon One iS-45 комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-6190

Grifon One iS-45 – комплект импульсного света. Является базовым набором для фотографа, желающего освоить студийную съемку. Общая мощность комплекта Grifon iS-45 – 45 Дж. Основное назначение – съемка на документы. Может использоваться в качестве дополнительного для подсветки фона.

Описание

Импульсная патронная вспышка S45T – универсальная модель, отлично подходит для предметной съемки и выполнения ряда других задач в студийных условиях. Для подключения данной вспышки достаточно стандартного патрона типа E27.

Характеристики вспышки:

  • мощность вспышки, Дж – 45
  • время перезарядки, с – 10
  • цветовая температура, К – 5600

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Зонт на просвет белого цвета. Диаметр купола – 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки.

Патрон-крепление для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

Комплектация

  • Импульсная патронная вспышка S45T (45 Дж) – 1 шт.
  • Fotokvant LS-2100 стойка легкая – 1 шт.
  • Зонт на просвет 84 см – 1 шт. 
  • Патрон LH-003 – 1 шт.

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