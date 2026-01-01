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Grifon iSN-150 набор студийного света «Мини-150»

Grifon iSN-150 набор студийного света «Мини-150»

Grifon
Артикул: FTR-459

Комплект студийного света «Мини» является базовым набором для фотографа, желающего освоить студийную съемку.

Общая мощность комплекта Grifon iSN-150 – 300 Дж.

Описание

Наборы студийного оборудования Grifon полностью функциональны. В любом из них в магазине Фотогора можно заменить аксессуар с одного на другой, погасив лишь разницу между стоимостью аксессуаров.

Комплектация

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