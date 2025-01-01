Grifon SS-150 вспышка ведомая

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Grifon SS-150 – студийная вспышка мощностью 150 Дж с регулировкой до 1/8 и пилотным галогенным светом 50 Вт.
Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки. Вес - 1.3 кг.
Размер 120х150х220 мм.
Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.
Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.
Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.
Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
