images
Grifon SS-150 вспышка ведомая

Grifon SS-150 вспышка ведомая

Grifon
Артикул: FTR-488

Grifon SS-150 – студийная вспышка мощностью 150 Дж с регулировкой до 1/8 и пилотным галогенным светом 50 Вт.

Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки. Вес - 1.3 кг.
Размер 120х150х220 мм.

Описание

Технические характеристики:
  • мощность вспышки – 150 Дж
  • ведущее число – 36
  • регулировка 1/8-1/1 
  • пилотный свет – 50 Вт галогенный (нерегулируемый)
  • синхронизация по световому потоку, от ИК-синхронизатора, по синхрошнуру (разъем 3,5 мм)
  • цветовая температура 5300-5600К
Официальная гарантия 1 год.

Комплектация

  • Импульсный моноблок 150 Дж –1 шт.
  • Синхрошнур – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon 2410nb стойка без чехла
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon 1999nb стойка без чехла
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

1 270 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка без чехла
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

1 670 ₽
В корзину
Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см
Арт. FTR-568
Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.

Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.

3 680 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

1 960 ₽
В корзину
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Арт. FTR-662
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.

1 150 ₽
В корзину
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Арт. FTR-929
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.

Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.

580 ₽
В корзину

Видео

Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера