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Grifon iSN-110 набор студийного света «Мини-110»

Grifon iSN-110 набор студийного света «Мини-110»

Grifon
Артикул: FTR-458

Комплект студийного света «Мини» является базовым набором для фотографа, желающего освоить студийную съемку.

Общая мощность комплекта Grifon iSN-110 – 220 Дж.

Описание

Наборы студийного оборудования Grifon полностью функциональны. В любом из них в магазине Фотогора можно заменить аксессуар с одного на другой, погасив лишь разницу между стоимостью аксессуаров.

Комплектация

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