Grifon DS-200 Double Soft комплект студийного света

Характеристики моноблока Grifon DS-200:
- максимальная мощность, Дж – 200
- регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
- пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
- цветовая температура – 5600 ±200 К
- питание – 220 В/50 Гц
- синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
- вес, кг – 1,4
Технические характеристики стойки:
- максимальная высота, см – 200
- минимальная высота, см – 85
- длина в сложенном состоянии, см – 71
- размах треноги (S), см – 66
- максимальная нагрузка, кг – 2
- диаметр ножек, мм – 16
- диаметр секций, мм – 17/20/23
- крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
- установка адаптера горизонтально – нет
- резьба, дюйм – 1/4
- вес стойки, кг – 0,8