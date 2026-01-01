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Grifon DS-200 Double Soft комплект студийного света
Grifon DS-200 Double Soft комплект студийного света

Grifon DS-200 Double Soft комплект студийного света

Grifon
Артикул: NVF-2266

Grifon DS-200 Double Soft – комплект импульсного студийного света на базе двух моноблоков Grifon DS-200 общей мощностью 400 Дж. За счет короткого импульса с помощью вспышек можно замораживать даже достаточно быстрое движение. В комплект входит также два ультракомпактных софтбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.

 

Описание

Характеристики моноблока Grifon DS-200:

  • максимальная мощность, Дж – 200
  • регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • вес, кг  – 1,4

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

Комплектация

  • Импульсный моноблок DS-200 2 шт.
  • Стойка 200 см – 2 шт.
  • Софтбокс 60х90 см (SB-6090) – 2 шт.

 

  

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