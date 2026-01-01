Артикул: NVF-2297

Grifon BestKit-200 – комплект импульсного света на базе двух вспышек Grifon DE-200 мощностью 200 Дж каждая. В комплект входят также два софтбокса Grifon SB-6090 и два просветных зонта Grifon T-84 с диаметром купола 84 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки Grifon ARS-2000. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов. Для удобства хранения и перемещения оборудование упаковано в сумку CB03-4.