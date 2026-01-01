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Grifon BestKit-200 комплект импульсного света

Grifon BestKit-200 комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-2297

Grifon BestKit-200 – комплект импульсного света на базе двух вспышек Grifon DE-200 мощностью 200 Дж каждая. В комплект входят также два софтбокса Grifon SB-6090 и два просветных зонта Grifon T-84 с диаметром купола 84 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки Grifon ARS-2000. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов. Для удобства хранения и перемещения оборудование упаковано в сумку CB03-4.

 

Описание

Моноблок Grifon DE-200 имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики:

  • максимальная мощность – 200 Дж
  • регулировка мощности вспышки 1/16 – 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • ведущее число с рефлектором – 49 
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • время зарядки – 0,3–1,2 с
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • длина импульса 1/2000–1/800 с
  • вес, кг – 1,5

Технические характеристики стойки студийной:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/8 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

 

Комплектация

  • DE-200 вспышка ведомая – 2 шт.
  • Т-84 фотозонт просветный – 2 шт.
  • Стойка для осветительных приборов – 2 шт.
  • Софтбокс SB-6090 (размер 60х90см) – 2 шт.
  • Сумка CB03-4 – 1 шт.

 

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