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Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования
Godox MS200-F комплект студийного оборудования

Godox MS200-F комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-7782

Godox MS200-F комплект студийного оборудования.

Начальный комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS200, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.

Описание

Легкая переносная фотостудия на базе двух импульсных моноблоков Godox MS200 с софтбоксами Godox SB-BW6090, устанавливаемых на стойки Godox 304 и управляемые при помощи комплектного пульта-радиосинхронизатора Godox XT-16. Прочная сумка для переноски оборудования CB-05 вмещает комплект и дополнительные аксессуары.

Вспышка Godox MS200 компактный моноблок импульсного света мощностью 200 Дж, с ведущим число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 cекунды, временем перезарядки от 0.1 секунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вес вспышки всего 1.3 кг, а длина корпуса с защитным пластиковым колпаком – 28.3 см, моноблок будет незаменим на выездных съемках и в небольших фотостудиях.

Godox 304 стойка с пружинной амортизацией и нагрузкой до 6 кг, высота стойки от 85 до 190 см. На конце стойки имеется крепежный шпигот диаметром 5/8″ с резьбой 1/4″ для установки оборудования. Телескопические секции диаметром 19/22/25 мм надежно фиксируются винтовыми зажимами.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное «дневное» освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS200, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).

Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-05 представляет собой дорожную сумку из полиэстера с регулируемым наплечным ремнем и двумя ручками для переноски, которые соединяются между собой стяжкой на липучке. Отделение сумки закрывается при помощи молнии-застежки, сбоку расположен карман на молнии для хранения вещей, к которым потребуется частый доступ. При размерах 72x24x24 см сумка вмещает две комплектные вспышки MS200, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford. 

Характеристики:

Вспышка Godox MS200

  • Энергия импульса 200 Дж
  • Ведущее число (ISO 100) 53
  • Цветовая температура 5600K ± 200K
  • Длительность импульса 1/2000–1/800 c
  • Лампа пилотного света 150 Вт
  • Байонет Bowens
  • Способы синхронизации синхрокабель,кнопка тестовой вспышки,режим ведомой вспышки,беспроводное управление
  • Напряжение:на синхроразъеме на USB-разъеме 5 В, 5 В (200 мА) только для приемника Godox
  • Тип охлаждения встроенный вентиляторПитание 220 В, 50-60 Гц
  • Размеры:– диаметр вспышки– 12.6 см, длина корпуса с пилотнойлампой – 28.3 см, высота корпуса с ручкой икронштейна - 19 см
  • Вес вспышки 1.3 кг

Стойка Godox 304

  • Максимальная рабочая высота 190 см
  • Минимальная рабочая высота 85 см
  • Максимальная нагрузка 6 кг
  • Количество секций 3
  • Амортизатор пружинная
  • Диаметр ножек, мм 19
  • Диаметр секций, мм 19/22/25
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (винты 1/4)
  • Материал алюминиевый сплав/пластик

Софтбокс SB-BW 6090

  • Размер софтбокса 60 х 90 см
  • Цвет внутренней поверхности серебро
  • Количество рассеивателей 2
  • Материал спиц алюминий
  • Вес софтбокса 1.37 кг

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16

  • Каналы 16Число групп 6 (A, B, C, D, E, F)
  • Дальность действия - 100 м
  • Радиочастота 2,4 ГГц
  • Скорость синхронизации 1/250 Сек
  • Тип батареи 2 х АА
  • Размеры передатчика 97,6 x 49,9 x 37 мм
  • Вес передатчика 60 г

Сумка Godox CB-05

  • Размер сумки 72x24x24 см
  • Вес комплекта с сумкой до 12 кг

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