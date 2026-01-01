Godox MS200-F комплект студийного оборудования.

Описание

Легкая переносная фотостудия на базе двух импульсных моноблоков Godox MS200 с софтбоксами Godox SB-BW6090, устанавливаемых на стойки Godox 304 и управляемые при помощи комплектного пульта-радиосинхронизатора Godox XT-16. Прочная сумка для переноски оборудования CB-05 вмещает комплект и дополнительные аксессуары.

Вспышка Godox MS200 компактный моноблок импульсного света мощностью 200 Дж, с ведущим число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 cекунды, временем перезарядки от 0.1 секунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вес вспышки всего 1.3 кг, а длина корпуса с защитным пластиковым колпаком – 28.3 см, моноблок будет незаменим на выездных съемках и в небольших фотостудиях.

Godox 304 стойка с пружинной амортизацией и нагрузкой до 6 кг, высота стойки от 85 до 190 см. На конце стойки имеется крепежный шпигот диаметром 5/8″ с резьбой 1/4″ для установки оборудования. Телескопические секции диаметром 19/22/25 мм надежно фиксируются винтовыми зажимами.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное «дневное» освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS200, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).

Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-05 представляет собой дорожную сумку из полиэстера с регулируемым наплечным ремнем и двумя ручками для переноски, которые соединяются между собой стяжкой на липучке. Отделение сумки закрывается при помощи молнии-застежки, сбоку расположен карман на молнии для хранения вещей, к которым потребуется частый доступ. При размерах 72x24x24 см сумка вмещает две комплектные вспышки MS200, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford.

Характеристики:

Вспышка Godox MS200

Энергия импульса 200 Дж

Ведущее число (ISO 100) 53

Цветовая температура 5600K ± 200K

Длительность импульса 1/2000–1/800 c

Лампа пилотного света 150 Вт

Байонет Bowens

Способы синхронизации синхрокабель,кнопка тестовой вспышки,режим ведомой вспышки,беспроводное управление

Напряжение:на синхроразъеме на USB-разъеме 5 В, 5 В (200 мА) только для приемника Godox

Тип охлаждения встроенный вентиляторПитание 220 В, 50-60 Гц

Размеры:– диаметр вспышки– 12.6 см, длина корпуса с пилотнойлампой – 28.3 см, высота корпуса с ручкой икронштейна - 19 см



Вес вспышки 1.3 кг

Стойка Godox 304

Максимальная рабочая высота 190 см

Минимальная рабочая высота 85 см

Максимальная нагрузка 6 кг

Количество секций 3

Амортизатор пружинная

Диаметр ножек, мм 19

Диаметр секций, мм 19/22/25

Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (винты 1/4)

Материал алюминиевый сплав/пластик

Софтбокс SB-BW 6090

Размер софтбокса 60 х 90 см

Цвет внутренней поверхности серебро

Количество рассеивателей 2

Материал спиц алюминий

Вес софтбокса 1.37 кг

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16

Каналы 16Число групп 6 (A, B, C, D, E, F)

Дальность действия - 100 м

Радиочастота 2,4 ГГц

Скорость синхронизации 1/250 Сек

Тип батареи 2 х АА

Размеры передатчика 97,6 x 49,9 x 37 мм

Вес передатчика 60 г

Сумка Godox CB-05