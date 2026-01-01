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Godox E250-F комплект студийного оборудования 500 Дж
Godox E250-F комплект студийного оборудования 500 Дж

Godox E250-F комплект студийного оборудования 500 Дж

Godox
Артикул: DAN-3701

Комплект студийного оборудования Godox E250-F.

Комплект разработан специально для портретной студийной съемки и съемки товаров для интернет-магазинов. Он состоит из двух моноблоков Godox E250, двух стоек Godox 304, одного софтбокса SB-MS6060, одного фотозонта UB-002, шторок с набором фильтров BD-03, комплекта радиосинхронизации Godox RT-16 и сумки Godox CB-04.

Описание

Студийные вспышки Godox E250 отличаются легкостью, компактностью и надежностью. С этим типом вспышек используются студийные аксессуары диаметром 95 мм. Насадки (такие как коническая насадка или набор светофильтров) просто надеваются на переднюю часть вспышки. Более массивные насадки, такие как софтбоксы, оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом, за счет чего крепятся надежно и точно не соскользнут под собственным весом. Используя переходное кольцо, можно использовать аксессуары с байонетом Bowens.

Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Стойка-тренога Godox 304 с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголова, предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Высота от 80 до 183 см, крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтом 1/4".

Софтбокс SB-MS6060 - световой модификатор для студийных осветительных приборов серии E, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×60 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 98 мм любых фирм производителей.


Фотозонт UB-002 84 см серебро/черный. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные спицы из металла и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Шторки с набором фильтров BD-03 - универсальный набор, включающий шторки, съемные соты и цветные фильтры. Цвета фильтров: желтый, красный, синий и зеленый. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа.

Godox RT-16 - комплект радиосинхронизации, предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 30 метров. Система радиосинхронизации Godox RT-16 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.

Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка Тест на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Время работы передатчика от одной батареи - год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В).

Приемник подключается к вспышке с помощью синхрокабеля, работает от двух батарей типа ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.

Синхрокабель (длина 3 м) предназначен для синхронной работы удаленно находящейся вспышки и затвора фотоаппарата в момент съемки. Устройство вспышки подат ток на синхрокабель, синхроконтакт на фотоаппарате замыкает подведнный к нему кабель в тот момент, когда надо включить вспышку.

Вместительная сумка Godox CB-04 на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками.

Комплектация

  • Моноблок Godox E250 - 2 шт.
  • Стойка-тренога Godox 304 - 2 шт.
  • Софтбокс SB-MS6060 - 1 шт.
  • Фотозонт UB-002 84 см серебро/черный - 1 шт.
  • Шторки с набором фильтров BD-03 - 1 шт.
  • Комплект радиосинхронизации Godox RT-16 - 1 шт.
  • Синхрокабель - 2 шт.
  • Сумка Godox CB-04 - 1 шт.

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