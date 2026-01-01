Godox 300SDI-D Smart 3x300SDI комплект импульсного света

Арт. DAN-2374

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.