Godox 300SDI-D Smart 3x300SDI комплект импульсного света

Бюджетный комплект из трех студийных фотовспышек. В комплекте также студийные стойки, универсальный радиосинхронизатор, транспортировочный кофр с колесами и набор аксессуаров для портретной съемки.
Характеристики:
- максимальная мощность - 300 Дж
- ведущее число (1м/100 ISO) - 76
- время готовности (100%) - 2 с
- глубина регулировки мощности - 8ступеней
- длительность импульса (t=0.5) - 1/2000 - 1/800 с
- индикация готовности - световая/звуковая
- цветовая температура - 5600 К (±200 К)
- потребляемый ток - 110/220 В
- размер, см - 20x23x11
- вес, кг - 1,1