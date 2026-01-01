images
Godox 300SDI-D Smart 3x300SDI комплект импульсного света

Godox 300SDI-D Smart 3x300SDI комплект импульсного света

Godox
Артикул: NVF-9576

Godox 300SDI-D Smart 3x300SDI - комплект импульсного света на базе трех моноблоков Smart 300SDI.

Комплект подойдет для широкого применения в таких видах студийных фотосъемок как съемка для документов, рекламная, предметная, портретная, художественная и др.

Описание

Бюджетный комплект из трех студийных фотовспышек. В комплекте также студийные стойки, универсальный радиосинхронизатор, транспортировочный кофр с колесами и набор аксессуаров для портретной съемки.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 300 Дж
  • ведущее число (1м/100 ISO) - 76
  • время готовности (100%) - 2 с
  • глубина регулировки мощности - 8ступеней
  • длительность импульса (t=0.5) - 1/2000 - 1/800 с
  • индикация готовности - световая/звуковая
  • цветовая температура - 5600 К (±200 К)
  • потребляемый ток - 110/220 В
  • размер, см - 20x23x11
  • вес, кг - 1,1

Комплектация

  • Моноблок Godox Smart 300SDI - 3 шт.
  • Фотостойка -  3 шт.
  • Софт-бокс 60x60 см - 1 шт.
  • Комплект шторки + соты + 4 цветных фильтра - 1 шт.
  • Серебряный отражающий зонт 84 см - 1 шт.
  • Передатчик + приемник Godox RT-16 - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Кофр с колесами - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2374
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Арт. DAN-3378
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600 AIR с цветовой температурой 3200-5500K.

Мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 192 светодиода, 96 диодов с цветовой температурой 5500K и 96 диодов с температурой 3200K.

7 950 ₽
В корзину
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона
Арт. NVF-2690
Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING комплект для установки фона
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 1314B SET STANDS and SUPPORT and BAG and SPRING – универсальный комплект держатель фона. Включает в себя две стойки Manfrotto 1052BAC, телескопическую перекладину Manfrotto 272B, две клипсы Manfrotto 275, сумка.

66 090 ₽
В корзину

Видео

Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Карл Булла
Карл Булла
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.