FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света

Комплект студийного импульсного света FST F-400 Unique Kit состоит из трех импульсных моноблоков FST F-400, двух рефлекторов для вспышки, софтбокса FST SB-030 50x70, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см, зонта FST UT-80 диаметром 80 см, радиосинхронизатора и сумки для транспортировки размерами 80x26x28 см.
В комплект также входят дополнительные световые насадки - тубус FST SN-100 и шторки FST BD-100 с четырьмя цветными фильтрами (синим, желтым, зеленым и красным).
Общая мощность импульса FST F-400 Unique Kit составляет 1200 Дж.
Характеристики:
- питание – 220-240 В /50 Гц
- ведущее число- 65 ,
- устройства синхронизации и управления - фотоэлемент, синхрокабель
- пилотный свет - 150 Вт
- напряжение синхронизации - DC 5 В
- цветовая температура - 5600 ± 100K
- регулировка мощности - плавная регулировка 1/1-1/32
- защита от перегрева - есть
- мощность, Дж - 400
- байонет - Bowens