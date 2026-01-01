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FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света
FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света
FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света
FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света
FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света

FST F-400 Unique KIT комплект импульсного света

FST
Артикул: DAN-1114

FST F-400 Unique KIT - комплект импульсного света, состоящий из трех осветителей общей мощностью 1200 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

Комплект студийного импульсного света FST F-400 Unique Kit состоит из трех импульсных моноблоков FST F-400, двух рефлекторов для вспышки,  софтбокса FST SB-030 50x70, трех студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см, зонта FST UT-80 диаметром 80 см, радиосинхронизатора и сумки для транспортировки размерами 80x26x28 см.

В комплект также входят дополнительные световые насадки - тубус FST SN-100 и шторки FST BD-100 с четырьмя цветными фильтрами (синим, желтым, зеленым и красным).

Общая мощность импульса FST F-400 Unique Kit составляет 1200 Дж.

Характеристики:

  • питание – 220-240 В /50 Гц
  • ведущее число- 65 ,
  • устройства синхронизации и управления - фотоэлемент, синхрокабель
  • пилотный свет - 150 Вт 
  • напряжение синхронизации - DC 5 В
  • цветовая температура - 5600 ± 100K
  • регулировка мощности - плавная регулировка 1/1-1/32
  • защита от перегрева - есть
  • мощность, Дж - 400
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • FST F-400 вспышка студийная - 3 шт.
  • FST UT-80 зонт диаметром 80 см - 1 шт.
  • FST SB-030 софтбокс 50x70 см - 1 шт.
  • Рефлектор для вспышки - 2 шт.
  • FST LS-220 стойки, высота до 220 см - 3 шт.
  • Тубус FST SN-100 - 1 шт.
  • Шторки FST BD-100 с четырьмя цветными фильтрами - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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