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FST F-400 Softbox Kit комплект импульсного освещения

FST F-400 Softbox Kit комплект импульсного освещения

FST
Артикул: OLE-0979

FST F-400 Softbox Kit – комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 800 Дж. Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число – 65
  • время зарядки, с – от 0,5 до 1,5
  • напряжение синхронизации, В – 5 (постоянное)
  • цветовая температура, К – от 5600 до -100
  • мощность, Дж – 400
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы: 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, В – ~220-250, 50Гц

Комплектация

Комплектация:

  • FST F-400 вспышка студийная – 2 шт.
  • FST SB 040 60x90 софтбокс – 2 шт.
  • Visico LS-8008K стойки – 2 шт.
  • FST KB-70 сумка – 1 шт.

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