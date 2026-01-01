Fotokvant table kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель Elinchrom BRX 500 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- энергия импульса, Дж – 500
- напряжение питания, V – 90-270, 50/60 Гц
- ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 90
- диапазон регулировки, Дж – 31–500
- глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops
- время перезарядки min/max (230V), с – 0,36–1,13
- цветовая температура, К – 5410
- длительность импульса (t=0,5), с – 1/1558
- стабилизация напряжения – ±0,5%
- мощность лампы-пилота (Е-27), Вт – 100
- напряжения на синхроконтактах, V – 5
- охлаждение – микропроцессор, термодатчик
- радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты, см – 26x14x19
- вес, кг – 2,05
Легкий ультракомпактный прямоугольный стрипбокс Fotokvant SB-3090BW-G размером 30х90 см, с сотами и адаптером Bowens, позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.
Рефлектор для светильников Fotokvant RF-18EL с байонетом Elinchrom, имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава. Байонетная часть имеет большую толщину стенки. Внутренняя сторона с чешуйчатым отражающим слоем идеально распределяет световой поток.
Узкоугольная насадка с цветными фильтрами и сотами под байонет Elinchrom Fotokvant SNOOT-19EL изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка.
Соты 20 и 40 градусов для портретной тарелки. Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики стойки:
- диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
- максимальная нагрузка, кг - 7
- максимальная высота - 260 см
- минимальная высота - 120 см
- длина в сложенном состоянии - 101 см
- трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
- вес - 2,3 кг
- диаметр окружности основания - 120 см