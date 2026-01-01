Fotokvant table kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Elinchrom BRX 500 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

энергия импульса, Дж – 500

напряжение питания, V – 90-270, 50/60 Гц

ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 90

диапазон регулировки, Дж – 31–500

глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops

время перезарядки min/max (230V), с – 0,36–1,13

цветовая температура, К – 5410

длительность импульса (t=0,5), с – 1/1558

стабилизация напряжения – ±0,5%

мощность лампы-пилота (Е-27), Вт – 100

напряжения на синхроконтактах, V – 5

охлаждение – микропроцессор, термодатчик

радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов

габариты, см – 26x14x19

вес, кг – 2,05

Легкий ультракомпактный прямоугольный стрипбокс Fotokvant SB-3090BW-G размером 30х90 см, с сотами и адаптером Bowens, позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Рефлектор для светильников Fotokvant RF-18EL с байонетом Elinchrom, имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава. Байонетная часть имеет большую толщину стенки. Внутренняя сторона с чешуйчатым отражающим слоем идеально распределяет световой поток.

Узкоугольная насадка с цветными фильтрами и сотами под байонет Elinchrom Fotokvant SNOOT-19EL изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка.

Соты 20 и 40 градусов для портретной тарелки. Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: