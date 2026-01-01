Fotokvant table kit Elinchrom BRX 250 комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Elinchrom BRX 250 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

энергия импульса - 250 Дж

напряжение питания V - 90-260, 50 Гц

ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) - 64

диапазон регулировки - 16-250 Дж

глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16 5 f-stops

время перезарядки min/max (230V), с - 0,29-0,73

цветовая температура - 5500 К

длительность импульса (t=0,5), с - 1/2762

стабилизация напряжения - ±0,5%

мощность лампы-пилота (Е-27) - 100 Вт

напряжения на синхроконтактах - 5 V

охлаждение - микропроцессор, термодатчик

радиоуправление - встроенный модуль 4 группы, 8 каналов

габариты - 26x14x19 см

вес - 1,85 кг

Легкий ультракомпактный прямоугольный стрипбокс Fotokvant SB-3090BW-G размером 30х90 см, с сотами и адаптером Bowens, позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Рефлектор для светильников Fotokvant RF-18EL с байонетом Elinchrom, имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава. Байонетная часть имеет большую толщину стенки. Внутренняя сторона с чешуйчатым отражающим слоем идеально распределяет световой поток.

Узкоугольная насадка с цветными фильтрами и сотами под байонет Elinchrom Fotokvant SNOOT-19EL изготовлена из алюминия. Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый) и сотовая насадка.

Соты 20 и 40 градусов для портретной тарелки. Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: