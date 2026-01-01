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Fotokvant iconic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Fotokvant iconic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Fotokvant
Артикул: DAN-2780

Комплект импульсного освещения Fotokvant iconic kit Hensel Integra 500 Plus.

Комплект импульсного света на базе трех вспышек Hensel Integra 500 Plus Freemask мощностью 500 Дж каждая. В комплект входят также серебряный параболический глубокий зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см, серебряный софтрефлектор Fotokvant SR-550S-HE с сотами Fotokvant GRID55 и фоновый рефлектор Fotokvant (4024-1) в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Fotokvant LS-2600B для тяжелого оборудования.

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Hensel Integra 500 Plus Freemask подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Характеристики моноблока:
  • мощность, Дж – 500
  • ведущее число – 64,7 при 1 м iso 100 t 1/60 с рефлектором hensel
  • время готовности, с – 0,5-2,2
  • длительность импульса t 0,5 с – 1/1600
  • глубина регулировки мощности – 1/1-1/32
  • регулировка мощности – шаг 0,1 ступень
  • заменяемая пользователем импульсная лампа – 9450401 hensel u-flash tube
  • пилотная лампа – 300вт/6,35g
  • цветовая температура – 5600k ±300
  • автосброс мощности – да
  • индикация готовности – звуковая, световая(лампа статуса готовности), оптическая(пригасание пилотного света)
  • байонет – hensel
  • потребляемый ток – 110 - 230v/50gz
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • размер, мм – 150х330х230 (габариты c 12" рефлектором)
  • вес, кг – 2,87

Глубокий параболический серебряный зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-HE с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Фоновый рефлектор Fotokvant (4024-1) эффективный прибор для подсветки студийного фона. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки:

  • диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
  • максимальная нагрузка, кг - 7
  • максимальная высота - 260 см
  • минимальная высота - 120 см
  • длина в сложенном состоянии - 101 см
  • трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
  • вес - 2,3 кг
  • диаметр окружности основания - 120 см

Комплектация

  • Hensel Integra 500 Plus импульсный моноблок - 3 шт.
  • Fotokvant U-104S Para зонт параболический - 1 шт.
  • Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор серебряный 55 - 1 шт.
  • Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см - 1 шт.
  • Fotokvant (4024-1) фоновый рефлектор - 1 шт.
  • Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования - 3 шт.

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