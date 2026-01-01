Fotokvant iconic kit Hensel Integra 500 Plus комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Hensel Integra 500 Plus Freemask подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

мощность, Дж – 500

ведущее число – 64,7 при 1 м iso 100 t 1/60 с рефлектором hensel

время готовности, с – 0,5-2,2

длительность импульса t 0,5 с – 1/1600

глубина регулировки мощности – 1/1-1/32

регулировка мощности – шаг 0,1 ступень

заменяемая пользователем импульсная лампа – 9450401 hensel u-flash tube

пилотная лампа – 300вт/6,35g

цветовая температура – 5600k ±300

автосброс мощности – да

индикация готовности – звуковая, световая(лампа статуса готовности), оптическая(пригасание пилотного света)

байонет – hensel

потребляемый ток – 110 - 230v/50gz

охлаждение – активное (встроенный вентилятор)

размер, мм – 150х330х230 (габариты c 12" рефлектором)

вес, кг – 2,87

Глубокий параболический серебряный зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-HE с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Фоновый рефлектор Fotokvant (4024-1) эффективный прибор для подсветки студийного фона. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: