Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel

Арт. NVF-9114

Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер.