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Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel
Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel

Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-2485

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-HE, диаметром 55 см c адаптером Hensel.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel.

Описание

Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel

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