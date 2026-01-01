Fotokvant SR-550S-HE софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Hensel

Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-HE, диаметром 55 см c адаптером Hensel.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Hensel. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Hensel.
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Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер.