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Falcon Eyes SSK-2150M комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK-2150M комплект импульсного света

Falcon Eyes SSK-2150M комплект импульсного света

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4733

Комплект импульсного света Falcon Eyes SSK-2150M.

Комплект студийного импульсного света на базе двух вспышек SS-150BJ. В комплекте две стойки высотой 240 см, два универсальных фотозонта Falcon Eyes URK-32TGS диаметром 70 см и сумка. Вес комплекта с сумкой - 7,5 кг.

Описание

Комплект подойдет как начинающему, так и профессиональному фотографу. С его помощью можно составить классическую схему освещения или использовать в добавок другие источники света.

Две студийные вспышки SS-150BJ с общей мощностью 300 Дж (галогенные лампы пилотного света 75 Вт) и цветовой температурой 5600 K ± 200K, быстро перезаряжаются (время перезарядки 0,5-1,2 с) и просты в обращении.

Два универсальных двухсторонних фотозонта URK-32TGS диаметром 70 см позволяют использовать 4 варианта светомодификации: отражение света от золотистой, серебристой или белой поверхности, а также рассеивание сквозь белый просвечивающий тканевый диффузор.

В комплект входят две стойки-треноги FEL-2440A./B.0 со шпиготом 5/8", шаровой головой и винтом 1/4", на которые устанавливается оборудование для фотосъемки. Рабочая высота стойки от 79 до 240 см.

Вес комплекта, упакованного в сумку всего 7.5 кг, поэтому будет востребован для выездной фотосессии. 

Характеристики моноблока:

  • энергия импульса - 150 Дж
  • цветовая температура - 5600K ± 200K
  • длительность импульса - 1/2200 с
  • лампа пилотного света - ML-75/G6.35 75Вт
  • байонет - SS
  • способы синхронизации - оптический датчик, синхроразъем, кнопка TEST
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м

Характеристики стойки:       

  • максимальная высота - 240 см
  • минимальная высота - 79 см
  • длина в сложенном состоянии - 78 см
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций - 4
  • амортизатор - воздушный
  • тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
  • диаметр ножек - 19 мм
  • диаметр секций - 16/19/22/25 мм
  • установка адаптера горизонтально - да
  • шаровая мини-голова - в комплекте
  • материал - алюминиевый сплав, пластик

Характеристики зонта:

  • диаметр зонта - 70 см
  • глубина зонта - 17 см
  • длина штока - 49 см
  • диаметр штока - 8 мм
  • материал зонта - полиэстер
  • материал спиц - стекловолокно


Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes SS-150BJM студийная - 2 шт.
  • Лампа пилотного света ML-75/G6.35 - 2 шт.
  • Стойка-тренога FEL-2440A/B.0 - 2 шт.
  • Зонт-отражатель URK-32TGS - 2 шт.
  • Сумка LSB-40 для переноски и хранения - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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