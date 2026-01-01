Falcon Eyes SSK-2150M комплект импульсного света

Описание

Комплект подойдет как начинающему, так и профессиональному фотографу. С его помощью можно составить классическую схему освещения или использовать в добавок другие источники света.

Две студийные вспышки SS-150BJ с общей мощностью 300 Дж (галогенные лампы пилотного света 75 Вт) и цветовой температурой 5600 K ± 200K, быстро перезаряжаются (время перезарядки 0,5-1,2 с) и просты в обращении.

Два универсальных двухсторонних фотозонта URK-32TGS диаметром 70 см позволяют использовать 4 варианта светомодификации: отражение света от золотистой, серебристой или белой поверхности, а также рассеивание сквозь белый просвечивающий тканевый диффузор.

В комплект входят две стойки-треноги FEL-2440A./B.0 со шпиготом 5/8", шаровой головой и винтом 1/4", на которые устанавливается оборудование для фотосъемки. Рабочая высота стойки от 79 до 240 см.

Вес комплекта, упакованного в сумку всего 7.5 кг, поэтому будет востребован для выездной фотосессии.

Характеристики моноблока:

энергия импульса - 150 Дж

цветовая температура - 5600K ± 200K

длительность импульса - 1/2200 с

лампа пилотного света - ML-75/G6.35 75Вт

байонет - SS

способы синхронизации - оптический датчик, синхроразъем, кнопка TEST

оптическая синхронизация, дальность - до 10 м

Характеристики стойки:

максимальная высота - 240 см

минимальная высота - 79 см

длина в сложенном состоянии - 78 см

максимальная нагрузка - 4 кг

количество секций - 4

амортизатор - воздушный

тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты

диаметр ножек - 19 мм

диаметр секций - 16/19/22/25 мм

установка адаптера горизонтально - да

шаровая мини-голова - в комплекте

материал - алюминиевый сплав, пластик

Характеристики зонта:

диаметр зонта - 70 см

глубина зонта - 17 см

длина штока - 49 см

диаметр штока - 8 мм

материал зонта - полиэстер

материал спиц - стекловолокно



