Falcon Eyes SSK-2150M комплект импульсного света

Комплект подойдет как начинающему, так и профессиональному фотографу. С его помощью можно составить классическую схему освещения или использовать в добавок другие источники света.
Две студийные вспышки SS-150BJ с общей мощностью 300 Дж (галогенные лампы пилотного света 75 Вт) и цветовой температурой 5600 K ± 200K, быстро перезаряжаются (время перезарядки 0,5-1,2 с) и просты в обращении.
Два универсальных двухсторонних фотозонта URK-32TGS диаметром 70 см позволяют использовать 4 варианта светомодификации: отражение света от золотистой, серебристой или белой поверхности, а также рассеивание сквозь белый просвечивающий тканевый диффузор.
В комплект входят две стойки-треноги FEL-2440A./B.0 со шпиготом 5/8", шаровой головой и винтом 1/4", на которые устанавливается оборудование для фотосъемки. Рабочая высота стойки от 79 до 240 см.
Вес комплекта, упакованного в сумку всего 7.5 кг, поэтому будет востребован для выездной фотосессии.
Характеристики моноблока:
- энергия импульса - 150 Дж
- цветовая температура - 5600K ± 200K
- длительность импульса - 1/2200 с
- лампа пилотного света - ML-75/G6.35 75Вт
- байонет - SS
- способы синхронизации - оптический датчик, синхроразъем, кнопка TEST
- оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
Характеристики стойки:
- максимальная высота - 240 см
- минимальная высота - 79 см
- длина в сложенном состоянии - 78 см
- максимальная нагрузка - 4 кг
- количество секций - 4
- амортизатор - воздушный
- тип фиксации секций - винтовые зажимы-хомуты
- диаметр ножек - 19 мм
- диаметр секций - 16/19/22/25 мм
- установка адаптера горизонтально - да
- шаровая мини-голова - в комплекте
- материал - алюминиевый сплав, пластик
Характеристики зонта:
- диаметр зонта - 70 см
- глубина зонта - 17 см
- длина штока - 49 см
- диаметр штока - 8 мм
- материал зонта - полиэстер
- материал спиц - стекловолокно