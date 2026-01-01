Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения

Комплект может использоваться как в студийных условиях при работе с любыми светоформирующими насадками Elinchrom, так и при работе на выезде. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в двух компактных кофрах и весит всего 11 кг.
Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 500 на которых базируется комплект, сочетают в себе передовые технологии, точность в работе и швейцарский дизайн, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов. Встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus который так же включен в комплект.
Характеристики моноблока Elinchrom BRX 500:
- мощность, Дж - 500
- напряжение питания - 90-260 V 50 Гц
- ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. - 90
- диапазон регулировки, Дж - 31-500
- глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16
- время перезарядки min/max (230V), с - 0,36-1,13
- цветовая температура, К - 5500
- длительность импульса (t=0,5), с - 1/1558
- стабилизация напряжения - ± 0,5%
- мощность лампы-пилота - 100 Вт E27
- напряжения на синхроконтактах, В - 5
- охлаждение – микропроцессор, термодатчик
- радиоуправление – встроенный модуль (4 группы, 8 каналов)
- габариты, см - 26x14x19
- вес, кг - 2,05