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Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения
Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения

Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения

Elinchrom
Артикул: NVF-9156

Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) – комплект студийного света начального профессионального уровня.

Описание

Комплект может использоваться как в студийных условиях при работе с любыми светоформирующими насадками Elinchrom, так и при работе на выезде. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в двух компактных кофрах и весит всего 11 кг.

Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 500 на которых базируется комплект, сочетают в себе передовые технологии, точность в работе и швейцарский дизайн, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов. Встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus который так же включен в комплект.  

Характеристики моноблока Elinchrom BRX 500:

  • мощность, Дж - 500
  • напряжение питания - 90-260 V 50 Гц
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. - 90
  • диапазон регулировки, Дж - 31-500
  • глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16
  • время перезарядки min/max (230V), с - 0,36-1,13
  • цветовая температура, К - 5500
  • длительность импульса (t=0,5), с - 1/1558
  • стабилизация напряжения - ± 0,5%
  • мощность лампы-пилота - 100 Вт E27
  • напряжения на синхроконтактах, В - 5
  • охлаждение – микропроцессор, термодатчик
  • радиоуправление – встроенный модуль (4 группы, 8 каналов)
  • габариты, см - 26x14x19
  • вес, кг - 2,05

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom BRX 500 (500 Дж) - 2 шт.
  • EL Skyport Transmitter Plus - 1 шт.
  • Софтбокс Portalite 66x66 см - 1 шт.
  • Софтбокс Portalite Octa 56 см - 1 шт.
  • Полупрозрачный дефлектор - 1 шт.
  • Кофр полужесткий для двух моноблоков - 1 шт.
  • Защитный колпак для моноблока - 2 шт.
  • Стойки 88-235 см в кофре - 2 шт.
  • Сетевой кабель - 2 шт.
  • Синхрокабель 5 м - 1 шт.

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