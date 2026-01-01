Elinchrom BRX 500/500 To Go (20749.2) комплект импульсного освещения

Описание

Комплект может использоваться как в студийных условиях при работе с любыми светоформирующими насадками Elinchrom, так и при работе на выезде. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в двух компактных кофрах и весит всего 11 кг.

Профессиональные моноблоки Elinchrom BRX 500 на которых базируется комплект, сочетают в себе передовые технологии, точность в работе и швейцарский дизайн, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов. Встроенный во вспышку радиоприемник позволяет синхронизировать моноблок с камерой и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter Plus который так же включен в комплект.

Характеристики моноблока Elinchrom BRX 500: