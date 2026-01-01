Falcon Eyes DTR-kit комплект

Описание

В комплект DTR-kit входит два галогенных осветителя с жаростойкими софтбоксами и стойками. Стойки позволяют регулировать высоту источника света, легкие и удобные в использовании. Все приборы и аксессуары укладываются в сумку на колесиках, в которой удобно хранить и транспортировать комплект.

Характеристики:

размеры, мм – 230×250×210

мощность, Вт – 800

вес, кг – 1,8

В Falcon Eyes DTR-kit применяются кварцевые галогенные лампы мощностью 800 Вт (220 В). Цветовая температура 3050 (±)150K. Лампы должны монтироваться в осевом направлении, а рабочее напряжение не должно превышать номинального напряжения. Контакты держателей лампы и светильника окисляются со временем и в результате плохих условий эксплуатации. В этом случае они должны заменяться новыми контактами. Осветитель является фокусируемым. Может работать с лампами THL-С800D или RHS 800.