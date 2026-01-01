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Falcon Eyes DTR-kit комплект

Falcon Eyes DTR-kit комплект

Falcon Eyes
Артикул: VBR-189

Falcon Eyes  DTR-kit – комплект постоянного галогенного света с софтбоксами 60х80 см, обеспечивающими равномерное освещение. Надежная конструкция, конвекционное охлаждение приборов. Возможно использовать как жесткие источники света с регулируемым фокусом – все это делает комплект удобным для освещения при производстве видеозарисовок, фильмов, съемке программ на телевидении. 

Описание

В комплект DTR-kit входит два галогенных осветителя с жаростойкими софтбоксами и стойками. Стойки позволяют регулировать высоту источника света, легкие и удобные в использовании. Все приборы и аксессуары укладываются в сумку на колесиках, в которой удобно хранить и транспортировать комплект.

Характеристики:

  • размеры, мм – 230×250×210
  • мощность, Вт – 800
  • вес, кг – 1,8

В Falcon Eyes  DTR-kit применяются кварцевые галогенные лампы  мощностью 800 Вт (220 В). Цветовая температура 3050 (±)150K. Лампы должны монтироваться в осевом направлении, а рабочее напряжение не должно превышать номинального напряжения. Контакты держателей лампы и светильника окисляются со временем и в результате плохих условий эксплуатации. В этом случае они должны заменяться новыми контактами. Осветитель является фокусируемым. Может работать с лампами THL-С800D или RHS 800.

Комплектация

  • Осветитель DTR-800А (цветовая температура 3200 К) – 2 шт.
  • Адаптер MRH1-4 - 2 шт.
  • Софтбокс MRH1-4 + SB6080 - шт.
  • Стойка L-2400 - 2 шт.
  • Сумка CC-20 - 1 шт.
  • Запасные лампы для DTR-800 – 2 шт.

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