Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный

Описание

Комплект подходит как для предметной, так и портретной фотосъемки.

Светодиодные лампы имеют высокий коэффициент цветопередачи (CRI≥ 96), стабильную цветовую температуру 5500 К, срок службы LED ламп составляет 50 000 часов. Данный комплект можно использовать с другими источниками света. Три источника света позволяют создать практически бестеневой рисунок.

Складные софтбоксы размером 50х70см прикреплены к основанию осветителей (патронов) и легко раскладываются. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают равномерно распределить и сформировать световой поток. Стойки позволяют разместить свет на высоте до 2 м. А перекладина журавля позволит поднять ещё дополнительно на 60 см. В комплект входит сумка для хранения и переноски.



Характеристики: