Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный

Комплект подходит как для предметной, так и портретной фотосъемки.
Светодиодные лампы имеют высокий коэффициент цветопередачи (CRI≥ 96), стабильную цветовую температуру 5500 К, срок службы LED ламп составляет 50 000 часов. Данный комплект можно использовать с другими источниками света. Три источника света позволяют создать практически бестеневой рисунок.
Складные софтбоксы размером 50х70см прикреплены к основанию осветителей (патронов) и легко раскладываются. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают равномерно распределить и сформировать световой поток. Стойки позволяют разместить свет на высоте до 2 м. А перекладина журавля позволит поднять ещё дополнительно на 60 см. В комплект входит сумка для хранения и переноски.
Характеристики:
- Лампы - Corn, LED 3х30W, E27, 5500K, CRI≥ 96
- Софтбоксы - 50х70 см, 1 рассеиватель
- Стойки - алюминиевый сплав, высота 70-200 см, макс. нагрузка - 3 кг, 3 секции, диаметр 19/22/25
- Перекладина жураля - алюминиевый сплав, 2 секции, длина 78-140 см, диаметр 22/25
- Питание - сеть 100 –240V AC, длина кабеля 4 м
- Сумка - размер 83x22x33 см
- Вес нетто - 6,5 кг
- Размер комплекта - 84x23x35 см