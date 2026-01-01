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Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный

Raylab RL-LED90 комплект постоянного света светодиодный

Raylab
Артикул: DAN-7623

Raylab RL-LED 90 универсальный комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех светодиодных источников постоянного света.

Описание

Комплект подходит как для предметной, так и портретной фотосъемки.

Светодиодные лампы имеют высокий коэффициент цветопередачи (CRI≥ 96), стабильную цветовую температуру 5500 К, срок службы LED ламп составляет 50 000 часов. Данный комплект можно использовать с другими источниками света. Три источника света позволяют создать практически бестеневой рисунок.

Складные софтбоксы размером 50х70см прикреплены к основанию осветителей (патронов) и легко раскладываются. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают равномерно распределить и сформировать световой поток. Стойки позволяют разместить свет на высоте до 2 м. А перекладина журавля позволит поднять ещё дополнительно на 60 см. В комплект входит сумка для хранения и переноски.

Характеристики:

  • Лампы - Corn, LED 3х30W, E27, 5500K, CRI≥ 96
  • Софтбоксы - 50х70 см, 1 рассеиватель
  • Стойки - алюминиевый сплав, высота 70-200 см, макс. нагрузка - 3 кг, 3 секции, диаметр 19/22/25
  • Перекладина жураля -  алюминиевый сплав, 2 секции, длина 78-140 см, диаметр 22/25
  • Питание - сеть 100 –240V AC, длина кабеля 4 м
  • Сумка - размер 83x22x33 см
  • Вес нетто -  6,5 кг
  • Размер комплекта - 84x23x35 см

Комплектация

  • Софтбокс - 3 шт.
  • Стойка - 2 шт.
  • Журавль - 1 шт.
  • Лампа - 3 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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