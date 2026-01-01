Photodynamic DHL-1K Halo Kit комплект постоянного освещения

Описание

Технические характеристики Photodynamic DHL-1K

Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать с приборами любые насадки данного стандарта крепления, с условием, что они являются жаростойкими и способны выдержать высокую температуру.

Зонт, который входит в комплект, создает круглые рефлекторные отражения в глазах модели, что смотрится намного естественней на портретах, чем отражения квадратных или прямоугольных софтбоксов. Внутренняя поверхность отличается специфической пузырчато-шероховатой поверхностью, способствующей более мягкому и равномерному освещению объекта съемки.

Зонтичный рефлектор RA-19 предназначен для того, чтобы собирать световой поток и "направлять" его в зонт.