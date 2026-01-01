Photodynamic DHL-1K Halo Kit комплект постоянного освещения

Технические характеристики Photodynamic DHL-1K
Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонетное крепление Bowens позволяет использовать с приборами любые насадки данного стандарта крепления, с условием, что они являются жаростойкими и способны выдержать высокую температуру.
Зонт, который входит в комплект, создает круглые рефлекторные отражения в глазах модели, что смотрится намного естественней на портретах, чем отражения квадратных или прямоугольных софтбоксов. Внутренняя поверхность отличается специфической пузырчато-шероховатой поверхностью, способствующей более мягкому и равномерному освещению объекта съемки.
Зонтичный рефлектор RA-19 предназначен для того, чтобы собирать световой поток и "направлять" его в зонт.
Характеристики стоек:
- цвет черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг