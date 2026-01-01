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Photodynamic DHL-1K галогенный осветительный прибор
Photodynamic DHL-1K галогенный осветительный прибор
Photodynamic DHL-1K галогенный осветительный прибор

Photodynamic DHL-1K галогенный осветительный прибор

Photodynamic
Артикул: NVF-7275

Photodynamic DHL-1K – галогенный осветительный прибор мощностью 1000 Вт. Прибор очень легкий и компактный, имеет точное цифровое управление. В приборе установлен цифровой диммер, который позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. Байонет – Bowens. Вес - 1,4 кг

Описание

Продукт сертифицирован. В моноблоке внедрена функция плавного включения галогенной лампы, что позволяет в 2 раза увеличить ее ресурс.

Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. На сегодняшний момент такой особенностью не может похвастаться ни один прибор постоянного света в данной ценовой категории. Галогенные приборы с успехом используются для освещения при съемке различных товаров интернет-магазинами, дизайн-студиями, в интерьерной съемке, видео и везде, где необходим компактный и легкий осветитель.

Комплектация

    • Сетевой кабель – 5 м.
    • Лампа Osram 1000 Вт.

    Аксессуары (зонтики, стойки, рефлекторы, софтбоксы и т.п.) в комплект с прибором не входят, а продаются отдельно.

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