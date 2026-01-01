Photodynamic DHL-1K галогенный осветительный прибор

Описание

Продукт сертифицирован. В моноблоке внедрена функция плавного включения галогенной лампы, что позволяет в 2 раза увеличить ее ресурс.

Точное цифровое управление. В приборе воплощено самое точное управление мощностью свечения. Цифровой диммер позволяет устанавливать любое значение мощности от нуля до полного накала с точностью до процента. На сегодняшний момент такой особенностью не может похвастаться ни один прибор постоянного света в данной ценовой категории. Галогенные приборы с успехом используются для освещения при съемке различных товаров интернет-магазинами, дизайн-студиями, в интерьерной съемке, видео и везде, где необходим компактный и легкий осветитель.