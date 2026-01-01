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Photodynamic RA-19 зонтичный рефлектор

Photodynamic RA-19 зонтичный рефлектор

Photodynamic
Артикул: NVF-7605

Photodynamic RA-19 – зонтичный рефлектор. Предназначен для работы с источниками света. Собирает световой поток и направляет его в зонт. Байонетное крепление Bowens.

Описание

Photodynamic RA-19 зонтичный рефлектор

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