Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photodynamic RA-19 – зонтичный рефлектор. Предназначен для работы с источниками света. Собирает световой поток и направляет его в зонт. Байонетное крепление Bowens.
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Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Falcon Eyes FEOB 8 BW – быстроскладной восьмиугольный октобокс. Модель имеет серебряную отражающую поверхность. Диаметр, см – 80. Оснащен байонетом Bowens (кольцо байонетное сменное, диаметр кольца 152 мм).