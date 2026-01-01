Lumifor MACRO-1000-2UU KIT комплект галогенных осветителей 2х500 Вт

Falcon Eyes Travel Line 1200 – трехсекционный штатив с видеоголовой.
Эта модель самая легкая в линейке Travel Line. Максимальная рабочая высота – 135 см, а максимальная нагрузка - 2 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor MACRO-1000-2UU KIT – комплект постоянного света на основе двух галогенных осветителей по 500 Вт, двух стоек и двух зонтов на просвет. Идеально подойдет для макро- и предметной съемки, а также для съемки видео. Простое, интуитивно понятное управление и широкие возможности комбинирования позволят пользоваться данным комплектом начинающим фотографам и продвинутым пользователям. Общая суммарная мощность комплекта – 1000 Вт. Вес комплекта – 7 кг.
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Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?
Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?
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Falcon Eyes Travel Line 1200 – трехсекционный штатив с видеоголовой.
Эта модель самая легкая в линейке Travel Line. Максимальная рабочая высота – 135 см, а максимальная нагрузка - 2 кг.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.