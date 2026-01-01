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Lumifor MACRO-1000-2UU KIT комплект галогенных осветителей 2х500 Вт

Lumifor MACRO-1000-2UU KIT комплект галогенных осветителей 2х500 Вт

Lumifor
Артикул: OLE-1201

Lumifor MACRO-1000-2UU KIT – комплект постоянного света на основе двух галогенных осветителей по 500 Вт, двух стоек и двух зонтов на просвет. Идеально подойдет для макро- и предметной съемки, а также для съемки видео. Простое, интуитивно понятное управление и широкие возможности комбинирования позволят пользоваться данным комплектом начинающим фотографам и продвинутым пользователям. Общая суммарная мощность комплекта – 1000 Вт. Вес комплекта – 7 кг.

Описание

Lumifor MACRO-1000-2UU KIT комплект галогенных осветителей 2х500 Вт

Комплектация

  • Осветитель LUMIFOR MACRO с цоколем Е27, питание 220В, 50 Гц – 2 шт.
  • Студийный рефлектор 300 мм LFM-12 – 2 шт.
  • Галогенная лампа мощностью 500 Вт LLB-500W E27 – 2 шт.
  • Зонт на просвет диаметром 84 см LUSL-84 UL – 2 шт.
  • Студийная стойка с пружинным амортизатором LT-1930-25 – 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Полезные ссылки:

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

   

 

  

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