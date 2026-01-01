Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт цоколь R7s, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
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Grifon GRIF-93 – комплект галогенного света мощностью 2400 Вт, в комплекте используются галогенные лампы со световой температурой 3200К.
Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей». Вес - 9,0 кг.
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Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт цоколь R7s, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно.
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Osram (64571) 800W 240-250V - лампа галогенная двухцокольная.
Применяется в профессиональной кино- и телевизионной работе. Цветовая температура 3200 K. Мощность - 800W. Длина - 8 см, диаметр 1,5 см. Посадочное гнездо - R7S.