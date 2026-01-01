Артикул: NVF-6384

Grifon GRIF-93 – комплект галогенного света мощностью 2400 Вт, в комплекте используются галогенные лампы со световой температурой 3200К.

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей». Вес - 9,0 кг.

