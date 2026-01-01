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Grifon GRIF-93 комплект галогенного света мощностью 2400 Вт

Grifon GRIF-93 комплект галогенного света мощностью 2400 Вт

Grifon
Артикул: NVF-6384

Grifon GRIF-93комплект галогенного света мощностью 2400 Вт, в комплекте используются галогенные лампы со световой температурой 3200К. 

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей». Вес - 9,0 кг.

Описание

Grifon GRIF-93 комплект галогенного света мощностью 2400 Вт

Комплектация

  • Стойка GRIFON-2100nb – 3 шт.
  • Осветитель постоянного света галогенный мощностью 800Вт/3200К – 3 шт.
  • Фотосумка.

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