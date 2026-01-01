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Grifon FLU-180 SB набор люминесцентного освещения 180 Вт с софтбоксом

Grifon FLU-180 SB набор люминесцентного освещения 180 Вт с софтбоксом

Grifon
Артикул: NVF-2952

Grifon FLU-112 SB – комплект на основе флуоресцентных ламп. Подойдет для фотографов, занимающихся предметной фотосъемкой и съемкой для электронных каталогов, а также для пользователей, кто снимает видеоролики для своего канала. Комплект можно использовать для работы с фотобоксами и предметными столами. В комплектацию входят удобная стойка без амортизации, максимальной высотой 2 м и легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс.

Описание

Флуоресцентные лампы 28W с цоколем E27 имеют цветовую температуру 5600K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно.

Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

Комплектация

  • 45W люминесцентная лампа – 4 шт.
  • Стойка студийная 200 см – 1 шт.
  • Патрон для ламп на 4 цоколя – 1 шт.
  • Софтбокс SB5070arn (50х70 см) – 1 шт.

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