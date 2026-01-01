Характеристики:
- Количество светодиодов - 224
- Цветовая температура - 3000-5700К
- Мощность - 30W.
- Напряжение - AC100-240V, DC - Sony NP-F x2
- Размеры - 30х22х0,5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LED-530 Ultra Light KIT постоянный свет комплект.
Оптимальное решение для предметной съемки для маркетплейсов или создания интернет-каталогов. В комплекте три светодиодных биколорных панели с мягким рассеянным светом и температурой 2700-5500К, который получается благодаря встроенному матовому рассеивателю. Малая теплоотдача, срок службы диодов 50000 часов, возможность работы как от сети, так и от 2-х аккумуляторов типа Sony NP-F (аккумуляторы преобретаются отдельно) Также в комплекте идут студийные стойки и "журавль" и сумка для хранения.
Характеристики:
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