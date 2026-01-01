images
images
FST LED-530 Ultra Light KIT постоянный свет комплект
FST LED-530 Ultra Light KIT постоянный свет комплект

FST LED-530 Ultra Light KIT постоянный свет комплект

FST
Артикул: DAN-9172

FST LED-530 Ultra Light KIT постоянный свет комплект. 

Оптимальное решение для предметной съемки для маркетплейсов или создания интернет-каталогов. В комплекте три светодиодных биколорных панели с мягким рассеянным светом и температурой 2700-5500К, который получается благодаря встроенному матовому рассеивателю. Малая теплоотдача, срок службы диодов 50000 часов, возможность работы как от сети, так и от 2-х аккумуляторов типа Sony NP-F (аккумуляторы преобретаются отдельно) Также в комплекте идут студийные стойки и "журавль" и сумка для хранения. 

Описание

Характеристики: 

  • Количество светодиодов - 224
  • Цветовая температура - 3000-5700К
  • Мощность - 30W.
  • Напряжение - AC100-240V,  DC - Sony NP-F x2
  • Размеры - 30х22х0,5 см

Комплектация

  • Светодиодный осветитель - 3 шт.
  • Стойка FST LS-210 – 3 шт
  • Перекладина-журавль FST LSB-140 - 1 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Арт. DAN-5366
Godox SFGV8080 cофтбокс для накамерных вспышек с сотами
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Софтбокс Godox SFGV8080 для накамерных вспышек с сотами.

Складной софтбокс с креплением для накамерных вспышек. Размер - 80х80 см, Комплектуется кронштейн-адаптером с байонетом Bowens и сотами.

-10 %4 390 ₽
3 950 ₽
В корзину
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Арт. DAN-9420
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!

1 380 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Арт. DAN-8479
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D2.7 – дюралевая труба длиной 2.7 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 740 ₽
В корзину
-10 %
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Арт. DAN-4226
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Приемник Godox DMR-16 для радиосинхронизатора.

Дополнительный приемник для синхронизаторов DM-16. Имеет 16 каналов, питание от сети переменного тока, синхрокабель джек 6,35 и мини-джек 3,5 мм. Предназначен для студийных моноблоков. Внимание! Приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно.

-10 %1 090 ₽
980 ₽
В корзину
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Арт. NVF-726
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Наличие
более 10 шт

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

2 300 ₽
В корзину
Grifon LED 660 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 660 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 660 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Арт. DAN-4809
Grifon LED 660 II фотобокс со светодиодным освещением и четырьмя фонами
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотобокс Grifon LED 660 II со светодиодным освещением и четырьмя фонами.

Фотобокс для предметной съемки 60х60х60 см c LED-освещением. В комплекте 4 фона. Модель имеет два димера для регулировки цветовой температуры и яркости светового потока.

8 970 ₽
В корзину

Видео

FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.