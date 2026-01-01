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FST KF-104LED Kit II комплект постоянного света
FST KF-104LED Kit II комплект постоянного света
FST KF-104LED Kit II комплект постоянного света

FST KF-104LED Kit II комплект постоянного света

FST
Артикул: OLE-2696

Комплект постоянного света состоит из  двух осветителей, восьми ламп, двух софтбоксов и двух стоек. В комплекте светодиодные лампы мощностью 25 Вт, цветовая температура 5400 К и патрон E-27. Софтбоксы размером 60 x 80 см рассчитаны на работу со светодиодными лампами L-E27. В комплекте две трехсекционных стойки LS с максимальной высотой 2,2 м, максимальной нагрузой 3 кг.  Комплект используется в съемках видеороликов, портретной и предметной съемки.

Описание

Характеристики:

Лампы

  • Тип лампы - светодиодная
  • Мощность 25 Вт
  • Цветовая температура 5400 К
  • Патрон Е27

Софтбокс

  • Размер 60 х 80 см
  • Под патрон Е27

Стойки

  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Максимальная высота 220 см
  • Количество секций: 3.


Комплектация

  • Осветитель FST KF-104   -   2 шт
  • Лампа FST L-E27-LED25  -   8 шт
  • Софтбокс FST 60x80 см.  -   2 шт.
  • Стойки FST LS-220           -   2 шт.
  • Сумка FST KB-86              -   1 шт.

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