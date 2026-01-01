FST KF-104LED Kit II комплект постоянного света

Артикул: OLE-2696

Комплект постоянного света состоит из двух осветителей, восьми ламп, двух софтбоксов и двух стоек. В комплекте светодиодные лампы мощностью 25 Вт, цветовая температура 5400 К и патрон E-27. Софтбоксы размером 60 x 80 см рассчитаны на работу со светодиодными лампами L-E27. В комплекте две трехсекционных стойки LS с максимальной высотой 2,2 м, максимальной нагрузой 3 кг. Комплект используется в съемках видеороликов, портретной и предметной съемки.